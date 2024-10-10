Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на три года

Столичное правительство утвердило прогноз социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в 2023–2024 годах Москва вышла на стабильные темпы роста валового регионального продукта (ВРП) на уровне 4%.

«Такая позитивная динамика — показатель устойчивости экономики столицы, ее способности адаптироваться к разным внешним условиям», — написал Собянин.

В соответствии с прогнозом, в 2025–2027 годах развитие столичной экономики Москвы продолжится. Ожидается рост производства обрабатывающих отраслей — в следующем году на 10%, в 2026–2027-м — на 7,5% ежегодно; розничной торговли и платных услуг населению — на 2,5–3,0% и 4,0–5,0% соответственно. Инвестиции в городскую экономику, как ожидается, будут увеличиваться на 4,0–4,8% ежегодно.

В целом прогнозируемый годовой темп роста экономики Москвы в ближайшие три года будет находиться в диапазоне 2,7-3%, отмечается в сообщении на портале mos.ru.

«В 2022 году, когда Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, экономика Москвы продолжила расти (плюс 0,6%)», — говорится в материале.

Ключевыми источниками роста в 2023–2024 годах оставались как реальный сектор экономики (сектор информационных и телекоммуникационных технологий, обрабатывающая промышленность), так и потребительский спрос (розничная торговля и общественное питание, платные услуги населению). На протяжении последних лет стабильным фактором роста экономики Москвы остается высокая инвестиционная активность.

«По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал, по предварительным данным, вырос на 3,8% в сопоставимых ценах и достиг 6,8 трлн рублей», — говорится в сообщении на городском портале.