Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на три года

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

В 2025–2027 годах развитие столицы продолжится — ожидается рост производства обрабатывающих отраслей, розничной торговли и услуг населению.

Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на три года

Фото: mos.ru

Столичное правительство утвердило прогноз социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в 2023–2024 годах Москва вышла на стабильные темпы роста валового регионального продукта (ВРП) на уровне 4%.

«Такая позитивная динамика — показатель устойчивости экономики столицы, ее способности адаптироваться к разным внешним условиям», — написал Собянин.

В соответствии с прогнозом, в 2025–2027 годах развитие столичной экономики Москвы продолжится. Ожидается рост производства обрабатывающих отраслей — в следующем году на 10%, в 2026–2027-м — на 7,5% ежегодно; розничной торговли и платных услуг населению — на 2,5–3,0% и 4,0–5,0% соответственно. Инвестиции в городскую экономику, как ожидается, будут увеличиваться на 4,0–4,8% ежегодно.

В целом прогнозируемый годовой темп роста экономики Москвы в ближайшие три года будет находиться в диапазоне 2,7-3%, отмечается в сообщении на портале mos.ru.

«В 2022 году, когда Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, экономика Москвы продолжила расти (плюс 0,6%)», — говорится в материале.

Ключевыми источниками роста в 2023–2024 годах оставались как реальный сектор экономики (сектор информационных и телекоммуникационных технологий, обрабатывающая промышленность), так и потребительский спрос (розничная торговля и общественное питание, платные услуги населению). На протяжении последних лет стабильным фактором роста экономики Москвы остается высокая инвестиционная активность.

«По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал, по предварительным данным, вырос на 3,8% в сопоставимых ценах и достиг 6,8 трлн рублей», — говорится в сообщении на городском портале.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
96.95
0.84 106.42
0.73
Квадрат Луны и Солнца: как лучше провести 10 октября

Последние новости

12:23
В Петербурге определили размер курортного сбора
12:12
Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на три года
12:02
Качество и экологичность: в Москве проходит выставка косметики и парфюмерии InterCHARM
11:53
Самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области
11:50
Экс-жена главреда «Новой газеты — Европа»* Мартынова** обвинила его в похищении
11:43
Путин освободил Антонова от должности посла России в США

Сейчас читают

Сметает все на своем пути: что известно о накрывшем Флориду урагане «Милтон»
«Кроме одной майки» — Сергей Жуков о пожертвованных вещах ради фильма «Руки Вверх!»
«Он ведет себя как мальчик»: почему Сергей Шнуров разводится с четвертой женой
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака