«Главное — не переусердствовать»: кому нельзя пить воду с лимоном

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 197 0

Врач Соломатина: пить воду с лимоном нельзя при заболеваниях ЖКТ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Существует ряд заболеваний, при наличии которых этот напиток может только навредить организму.

Считается, что даже один стакан воды с лимоном в день оказывает практически чудотворное влияние на организм. Такой напиток помогает поддержанию иммунитета, улучшает работу пищеварительной системы, способствует снижению веса, очищению печени и почек, а также выводит токсины из организма. Так ли это на самом деле? Или же есть люди, которым вода с лимоном строго противопоказана? 5-tv.ru помогла разобраться в этом вопросе врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Теплую водичку с лимоном совершенно не плохо употреблять, но здоровому человеку», — отметила эксперт.

По словам врача, пить много жидкости с утра необходимо как минимум потому, что за ночь мы теряем очень много влаги: дышим, потеем, происходит метаболический процесс.

Вот плюс воды с лимоном, которые перечислила Соломатина:

  • Большое количество антиоксидантов;
  • Биофлаваноиды;
  • Витамин C;
  • Большое количество калий;
  • Мочегонный и желчегонный эффект;
  • Профилактика образования камней в почках;
  • Поддержание кислотно-щелочного баланса.

Однако, по словам диетолога, именно в последнем пункте кроется нюанс, из-за которого вода с лимоном будет оказывать положительный эффект далеко не на любой организм.

Этот напиток противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ, с забросом соляной кислоты, при Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). К тому же, напомнила врача, лимон относится к цитрусовым, а значит является аллергеном.

«Не нужно чрезмерно увлекаться. Поддерживающий эффект в любой случае будет, но, главное — не переусердствовать», — подчеркнула диетолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диетолог назвала пять лучших жиросжигающих напитков.

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