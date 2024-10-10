«Всегда призываю к этому»: Куртукова оценила выступление Зверева с песней «Матушка»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 45 0

Певица Куртукова: Звереву стоило спросить разрешения перед исполнением «Матушки»

«Всегда призываю к этому»: Куртукова оценила выступление Зверева с песней «Матушка»

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Артист перед аудиторией исполнил всенародно любимый хит, чем спровоцировал скандал.

Выступивший с хитом «Матушка» стилист и артист Сергей Зверев должен был спросить разрешение у создателя композиции Петра Андреева. Об этом URA.RU рассказала исполнительница песни Татьяна Куртукова.

«Но я всегда призываю к тому, что, если хотите исполнить чью-то песню, какого-либо автора, нужно спросить у него разрешение», — подчеркнула певица.

Исполнительница хита «Матушки» также положительно относится к звездам, которые поддерживают отечественную музыку. По мнению Куртуковой, это замечательно, что ее творчество вдохновляет на порывы все больше людей.

Певица оценила и вокальные данные Зверева, который выступил с ее песней «Матушка». Она отметила современность исполнения хита, который придал треку артист. 

Сергей Зверев исполнил хит Татьяны Куртуковой «Матушка» в конце июля. Он выступил на праздновании дня рождения своей подруги, певицы Александры Палиновой. После этого автор композиции Петр Андреев пригрозил знаменитому стилисту судом. Он заявил, что не давал Звереву разрешения на исполнение хита.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Куртукова ответила на вопрос о конкуренции с SHAMAN.

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«Всегда призываю к этому»: Куртукова оценила выступление Зверева с песней «Матушка»

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