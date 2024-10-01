«Это нужно заслужить»: Куртукова ответила на вопрос о конкуренции с SHAMAN

Исполнительница песни «Матушка» рассказала об отношении к успехам Ярослава Дронова.

Певица Татьяна Куртукова заявила о полном отсутствии конкуренции с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN. Об этом исполнительница хита «Матушка» рассказала в беседе с KP.RU.

«Я с большим уважением отношусь к Ярославу, и какой-либо конкуренции между нами абсолютно нет и быть не может», — подчеркнула певица.

Куртукова отметила, что крайне уважительно относится к творчеству SHAMAN и радуется его успехам. По мнению 31-летней певицы, настолько преданную аудиторию получить тяжело — ее «нужно заслужить». Исполнительница песен о Руси также отметила, что она и SHAMAN идут в «своем направлении», поэтому о конкуренции и речи быть не может.

Певица объяснила и успех своего творчества, которое вышло за рамки прослушивания в наушниках. Куртукова указала, что исполняет свои композиции не для какой-то отдельной аудитории, а «для всех».

Куртукова минувшимлетом призналась, что исполнителям народной музыки приходится значительно сложнее, чем другим. Певица уверена, что Дронов — нонсенс шоу-биза.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда ждать дуэта Татьяны Куртуковой и SHAMAN.