«Это нужно заслужить»: Куртукова ответила на вопрос о конкуренции с SHAMAN
Певица Татьяна Куртукова заявила о полном отсутствии конкуренции с SHAMAN
Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков
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Исполнительница песни «Матушка» рассказала об отношении к успехам Ярослава Дронова.
Певица Татьяна Куртукова заявила о полном отсутствии конкуренции с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN. Об этом исполнительница хита «Матушка» рассказала в беседе с KP.RU.
«Я с большим уважением отношусь к Ярославу, и какой-либо конкуренции между нами абсолютно нет и быть не может», — подчеркнула певица.
Куртукова отметила, что крайне уважительно относится к творчеству SHAMAN и радуется его успехам. По мнению 31-летней певицы, настолько преданную аудиторию получить тяжело — ее «нужно заслужить». Исполнительница песен о Руси также отметила, что она и SHAMAN идут в «своем направлении», поэтому о конкуренции и речи быть не может.
Певица объяснила и успех своего творчества, которое вышло за рамки прослушивания в наушниках. Куртукова указала, что исполняет свои композиции не для какой-то отдельной аудитории, а «для всех».
Куртукова минувшимлетом призналась, что исполнителям народной музыки приходится значительно сложнее, чем другим. Певица уверена, что Дронов — нонсенс шоу-биза.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда ждать дуэта Татьяны Куртуковой и SHAMAN.
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