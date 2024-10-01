«Это нужно заслужить»: Куртукова ответила на вопрос о конкуренции с SHAMAN

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

Певица Татьяна Куртукова заявила о полном отсутствии конкуренции с SHAMAN

«Это нужно заслужить»: Куртукова ответила на вопрос о конкуренции с SHAMAN

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполнительница песни «Матушка» рассказала об отношении к успехам Ярослава Дронова.

Певица Татьяна Куртукова заявила о полном отсутствии конкуренции с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN. Об этом исполнительница хита «Матушка» рассказала в беседе с KP.RU.

«Я с большим уважением отношусь к Ярославу, и какой-либо конкуренции между нами абсолютно нет и быть не может», — подчеркнула певица.

Куртукова отметила, что крайне уважительно относится к творчеству SHAMAN и радуется его успехам. По мнению 31-летней певицы, настолько преданную аудиторию получить тяжело — ее «нужно заслужить». Исполнительница песен о Руси также отметила, что она и SHAMAN идут в «своем направлении», поэтому о конкуренции и речи быть не может.

Певица объяснила и успех своего творчества, которое вышло за рамки прослушивания в наушниках. Куртукова указала, что исполняет свои композиции не для какой-то отдельной аудитории, а «для всех».

Куртукова минувшимлетом призналась, что исполнителям народной музыки приходится значительно сложнее, чем другим. Певица уверена, что Дронов — нонсенс шоу-биза.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда ждать дуэта Татьяны Куртуковой и SHAMAN.

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.22
0.51 104.17
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Руины и тела погибших: Израиль наносит удары по жилым районам Ливана
11:32
Суд рассмотрит жалобу Пивоварова* по делу о нарушении закона об иноагентах
11:20
В «Русском лото» разыграют миллиард рублей
11:00
Подбитый в зоне СВО танк Leopard доставлен на «Уралвагонзавод»
10:56
Мишустин заявил о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с Киргизией
10:42
«Это ничему не помогает»: жена прокомментировала госпитализацию актера Василия Ливанова

Сейчас читают

«И стоим на асфальте, в лыжи обуты…»: продлено отстранение российских лыжников
«Русского Шерлока Холмса» Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения