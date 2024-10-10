Сеанс у психотерапевта: Вадим Бакунев об откровенном разговоре с Сергеем Жуковым

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 37 0

Сергей Жуков рассказал Вадиму Бакуневу полную историю создания «Руки ВВерх!»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Главной сложностью при создании байопика о легендарных «Руки ВВерх!» стало полное отсутствие официальных и правдоподобных интервью участников коллектива.

Чтобы создать действительно честный байопик о легендарном коллективе «Руки ВВерх!» потребовалось вывести Сергея Жукова на откровенный рассказ о том времени. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал генеральный директор Руки ВВерх Production, сценарист Вадим Бакунев.

«Начиная с 1997-го, а точнее, даже с 1995 года, 2 мая, когда группа „Руки ВВерх!“ приехала в Москву. И вот с тех пор, как они пытались пробиться на большую сцену, как они пытались пробиться на большой экран, накопилось огромное количество этих историй, и там было о чем рассказать. Проблема была в том, что рассказать их сходу так людям нельзя. Потому что это все было частью, там где-то продюсерский проект. Рассказывали только то, что нужно рассказать. Не было еще таких честных исторических сведений», — признался Бакунев.

Поговорив с Жуковым, он заявил ему, что никто не напишет сценарий к фильму, пока Сергей не расскажет свою историю по-настоящему. Так появился эксперимент. Бакунев отправился в гастрольный тур.

«В переездах между городами я включал диктофон и спрашивал у него все. Вот я знаю все, если что! Мы все не могли передать сценаристам. Но я говорю: „Расскажи все!“. Пускай это будет такой сеанс психотерапевта. Просто расскажи все. Я все это зафиксирую, а что нужно мы передадим сценаристам, чтобы они составили уже какой-то грамотный сценарий», — поделился историей подготовки к картине партнер Сергея Жукова.

Создатель «Руки ВВерх!» настолько увлекся и вспомнил столько ярких и неожиданных деталей биографии, что это невозможно было поместить даже в полный метр. Сокращать пришлось очень много.

Вадим Бакунев отмечает, что уникальность «Руки ВВерх!» была в том, что Жуков и Потехин были этими же пацанами, как те, что в зале.

«Просто, вот, мы поем песни честно, от души, по-настоящему. Это называется сегодняшним словом трушность. На это запрос из молодежной аудитории, я думаю, взрослые тоже. Потому что количество искусственного контента просто зашкаливает. И трушность это нормально. Я думаю, что среди современных героев, там не знаю, рэперов или любых артистов, есть такие ребята, которые эксплуатируют эту трушность именно в таком контексте: Я такой же, как и вы», — уверен Бакунев.

Более подробно о том, как появилась сеть «Руки ВВерх! Бар» и кинопроизводство в жизни Сергея Жукова, как решился выпустить сериал с участием дочери, какое кино еще ждать, феномен группы «Руки Вверх!», почему ушел Алексей Потехин и на какой смелый поступок решился Жуков смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

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