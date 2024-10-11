Красота по золотому сечению: ТОП-10 актеров с идеальной внешностью

Пластический хирург из Великобритании использует уравнение, чтобы вычислить самых привлекательных мировых знаменитостей.

Самым красивым мужчиной среди мировых знаменитостей является британский актер Аарон Тейлор-Джонсон. С таким заявлением выступил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва, пишет Daily Mail.

По мнению эксперта, внешность именно этого артиста максимально приближена к принципу золотого сечения — уравнение, которое определяет идеальные пропорции. Тейлор-Джонсон соответствует ему на 93,04%.

Фото:www.globallookpress.com/Rocco Spaziani

На втором месте — актер Люсьен Лависконт, тоже из Великобритании. Он уступил лидеру незначительно: его результат составил 92,41%. Зато ширина его лица, по мнению Де Сильвы, даже больше приближена к идеалу, нежели Тейлора-Джонсона, и составляет 99,1%.

«Бронзу» от доктора получил ирландский актер Поль Мескаль — 92,38% соответствия золотому сечению.

Также в список самых красивых мужчин по версии эксперта вошли Роберт Паттинсон, Джек Лоуден, Джордж Клуни, Николас Холт, Чарльз Мелтон, Идрис Эльба и Шах Рукх Кхан.

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