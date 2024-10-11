Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Телеведущей грозит до семи лет лишения свободы.

Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

В материалах указано, что Лазарева уже давно проживает за пределами России. При этом уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против нее после того, как она начала радоваться атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные российские города. Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы.

К слову, телеведущая покинула Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Она неоднократно публично высказывала свою антироссийскую позицию, находясь за пределами страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего комика и видеоблогера Данилу Поперечного** объявили иноагентом.

* — признана в России иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — признан в России иноагентом

 

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