Минюст назвал причину признания Поперечного* иноагентом

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Минюст: Поперечный* объявлен иноагентом из-за зарубежного финансирования

Минюст назвал причину признания Поперечного* иноагентом

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комик попытался оспорить в суде внесение в реестр иностранных агентов.

Комик и видеоблогер Данила Поперечный* объявлен иноагентом из-за получения 60 тысяч долларов от зарубежных компаний. Об этом заявил представитель Минюста во время рассмотрения иска Поперечного об исключении его из иноагентов в Замоскворецком суде Москвы.

«Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций Fullscreen (США) в размере 6,4 тысячи долларов, а также от Google Ireland Limited (Ирландия) в размере 55,8 тысячи долларов», — цитирует РИА Новости слова представителя Минюста.

Представитель Поперечного, со своей стороны, заявила, что комик не согласен с внесением его в реестр иноагентов, считает это незаконным и необоснованным. Однако суд принял сторону Минюста и отказал блогеру в снятии статуса иноагента.

Поперечный 14 июня был включен в реестр иноагентов. Известно, что сейчас он находится за пределами России. Согласно публикациям в его социальных сетях, он с супругой Полиной Чистяковой, известной как блогер Попоша, проживает в США.

В 2022 году появились сообщения о том, что заявления Поперечного проверят на дискредитацию ВС РФ. Тогда блогер заверил сограждан, что он находится в России и «свято верит» в то, что российскую армию никоим образом не очернял.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Москвы предложила возбудить уголовное дело против блогера Ильи Варламова*.

* — признан иноагентом в РФ.

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.87
-0.16 104.74
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
«Человек без стыда и совести»: Лера Кудрявцева катком прошлась по Лерчек
17:18
«Счастлив, что не забрали»: воспитанник детдома в Алма-Ате рассказал о рэпере P. Diddy
16:40
Минюст назвал причину признания Поперечного* иноагентом
16:28
Оговорочка по Байдену: президент США перепутал Белый дом с бассейном
16:06
Обманул на 25 млн рублей: экс-супруга Нюши подозревают в еще одной крупной афере
15:30
Сергей Собянин: станция «Потапово» разгрузила «Новомосковскую» на 30%

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
«Это везде, это повсеместно»: Валерия рассказала о главном тренде современности
«Стыдно на следующее утро не будет»: что поможет снизить тяжесть похмелья
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения