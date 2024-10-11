Ярко-розовое небо: на юге России наблюдали северное сияние

Эфирная новость 44 0

На юге России и в Ленинградской области наблюдали северное сияние

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной буйства красок стала мощная магнитная буря.

Жители России делятся невероятно красивыми кадрами полярного сияния. Редкое явление наблюдали на Урале и в центральной части России.

Например, в Курской, Орловской и Тульской областях. Кадры сделали и в окрестностях Петербурга. Небо над Ленобластью озарили ярко-зеленые и розовые цвета.

Причиной такого буйства красок стала магнитная буря. На Земле в последнее время они происходят регулярно. Однако минувшей ночью шторм был особенно мощным. Ему присвоили четвертую категорию из пяти, что считается очень сильной магнитной бурей. Сейчас она, к радости метеозависимых, уже ослабла. Но полностью угаснет только в выходные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как легче перенести сильную магнитную бурю.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
97.24
0.29 106.51
0.09
Подарки судьбы или ловушки: что принесет ретроградный Юпитер в октябре 20...

Последние новости

12:54
«TikTok войска»: ВС РФ ударили по снимавшим ролики боевикам ВСУ
12:41
Всемирный день яйца — 2024: история и традиции праздника
12:23
Из-за парковочного места? Сосед расстрелял супружескую пару в Подмосковье
12:12
Артист Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии
12:00
«Количество просто дикое»: на зубных щетках найдены неизвестные науке вирусы
11:47
Ярко-розовое небо: на юге России наблюдали северное сияние

Сейчас читают

От изжоги до реанимации и летального исхода один шаг: продукт, которым нельзя «тушить» пожар в желудке
«Главное — не переусердствовать»: кому нельзя пить воду с лимоном
Совсем сдал? Почему хромающий Александр Буйнов зачастил к врачам
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака