Пытался отравить собаку: новые детали нападения соседа на пару в Долгопрудном

В Подмосковье оперативные службы выясняют подробности хладнокровного убийства. Житель СНТ открыл стрельбу по своим соседям — супружеской паре. Мужчина погиб, женщина была ранена, но сумела спастись. Позже во время осмотра места преступления мертвым нашли и самого нападающего.

По предварительной версии, к жестокой расправе мог привести затянувшийся конфликт из-за места на парковке. Корреспондент «Известий» Михаил Емелин продолжит.

"Двустволка", пистолет и пакеты с пулями и дробью. Преступник, вооруженный до зубов, шел убивать. Накануне вечером он выследил и расстрелял своих соседей.

Все произошло на тропинке, где очень редко ходят люди, а поздно вечером тут и вовсе не бывает никого. Мужчина набросился на супругов, достал оружие и открыл огонь. Выстрелил несколько раз.

Палил прицельно. Глава семьи погиб, его жена ранена и спаслась чудом. Она успела убежать от убийцы и села в машину такси. Повезло, что в этот момент она проезжала рядом. Шофер повез пострадавшую подальше от места происшествия. Остановились у этого центра отдыха, где стали ждать экстренные службы.

Очень скоро стражи порядка установили личность предполагаемого убийцы. Это сосед Вершковых, Алексей Воробьев, его тело нашли рядом с местом трагедии.

«На месте продолжают работу следователи и криминалисты, с применением криминалистической техники осматривается место происшествия. Уже изъяты смывы, гильзы и иные предметы, имеющие значение расследования», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Есть несколько версий расправы. По одной из них, убийство произошло из-за конфликта с парковкой, по другой — из-за чувств подозреваемого к супруге погибшего. Родственники Вершковых оба мотива отрицают. Полагают, что сосед, вооружившийся до зубов, просто сошел с ума.

Погибший жил в этом доме, а предполагаемый преступник по соседству — за забором, который установили из-за собаки. Воробьеву не нравилось, что пес постоянно бегал по его территории.

Соседи ссорились не раз. Около года назад Воробьев даже ударил Вершкова, а после зачем-то стал преследовать его семью.

«Шизофрения у него или что… Рассказывают, что он ходил вдоль забора, как волк. Смотрел. Собаку пытался баллончиком отравить, в течение года вел за ними охоту», — заявил брат пострадавшей Евгений Абакумов.

Родные Вершковы уверяют, что неоднократно жаловались на очень странного соседа в полицию, умоляли разобраться, но безуспешно. На какое-то время, говорят, он успокоился, но накануне взял с собой двухстволку, пистолет, пакеты с патронами и пошел убивать.

«Он не общался ни с кем, в капюшоне ходил. Он был маньяком. Нашу Иру тоже хотел, наверное, убить. Не знаю. Не хочу больше ничего говорить», — отметила мать пострадавшей Зинаида Абакумова.

Раненая женщина в больнице под пристальным присмотром врачей. Говорят, скоро поправится и вернется домой, где ее уже ждут трое детей, которым предстоит объяснить, почему папы больше нет.