Автобус столкнулся с бетономешалкой под Астраханью: есть погибшие и пострадавшие
Под Астраханью три человека погибли при столкновении автобуса и бетономешалки
Фото, видео: Telegram/Астраханская полиция/umvd_ast; 5-tv.ru
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Предварительно, на встречку вылетел водитель большегруза.
В результате аварии с участием бетономешалки и автобуса в Астраханской области погибли три человека, еще 14 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
«По предварительным данным установлено, что 11 октября примерно в 16 часов 40 минут <…> на автодороге Астрахань-Волгоград водитель-мужчина 1997 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом ЛИАЗ под управлением водителя 1980 года рождения», — уточнили в ведомстве.
В результате столкновения оба водителям погибли на месте происшествия. Также скончался один из пассажиров автобуса. Позднее в МЧС РФ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 17 человек.
На месте работаю правоохранители сотрудники Госавтоинспекции, все детали произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом ДТП на трассе Тюмень — Омск. Там столкнулись сразу три фуры и еще несколько автомобилей. Всю ночь движение по трассе было парализовано. Большегрузы полностью перегородили проезжую часть.
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