В Москве двоих мужчин задержали за угрозы устроить взрыв в метро

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

Выяснилось, что «шутники» находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Москве двоих мужчин задержали за угрозы устроить взрыв в метро

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В Москве правоохранители задержали двоих мужчин, которые распространяли ложные угрозы о готовящемся взрыве в метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По информации ведомства, первые сообщения о неких «подрывниках» поступили в полицию от бдительных граждан. Пассажиры Сокольнической линии столичной подземки сообщили, что мужчина в вагоне заявил о наличии взрывного устройства в его сумке.

В тот же день в полицию позвонила женщина, которая рассказал, что на станции метро «Щукинская» неизвестный угрожал устроить взрыв в метро.

Правоохранители оперативно отреагировали на информацию от местных жителей, обыскали метрополитен, однако никаких угроз взрыва не обнаружили.

«В результате проведенных мероприятий полицейские в течение нескольких часов задержали двоих подозреваемых мужчин и доставили их в следственные органы. Ими оказались 36-летний житель подмосковного города Королева и 60-летний житель Волгоградской области», — уточняется на сайте МВД.

Подозреваемые не смогли объяснить, зачем угрожать устроить взрыв в метро, сославшись на алкогольное опьянение. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецслужбы предотвратили теракт в Смоленской области.

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В Москве двоих мужчин задержали за угрозы устроить взрыв в метро

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