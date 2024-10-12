Кадровые работники — это люди, без участия которых невозможно представить работу ни одного предприятия. Они трудятся для того, чтобы комфортно было трудиться другим. Кадровые работники решают все задачи, связанные с обеспечением комфортного пребывания на рабочем месте всего персонала: от уборщицы до начальника.

Именно поэтому в честь этих профессионалов в России существует целый праздник — День кадровика, который отмечают 12 октября. Подробнее об истории и традициях этого праздника — в материале 5-tv.ru.

История Дня кадровика

Дата праздника была выбрана не случайно — 12 октября 1918 года решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.

Однако, стоит отметить, что кадровики — настоящие счастливчики, поскольку их профессиональный праздник в нашей стране отмечается сразу два раза в год: 12 октября и 24 мая.

Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это постановление стало первым документом в стране, регламентирующим взаимоотношения между работодателями и наемными работниками.

Официально этот праздник в календаре не обозначен, и не является государственным, поэтому кадровики имеют возможность отмечать свой профессиональный праздник два раза в год. Каждая компания самостоятельно решает, какую из двух дат выбрать для своих сотрудников.

Традиции Дня кадровика

В этот праздник в организациях часто чествуют тех сотрудников, которые отвечают за создание комфортной обстановки и положительного микроклимата на рабочем месте. Компании накрывают столы, дарят кадровикам подарки, а иногда и устраивают целые корпоративы с развлекательной программой.

Кадровиков поздравляют не только начальники, но и сам коллектив, чтобы поблагодарить за ежедневную работу над их комфортом. Особо отличившихся сотрудников награждают почетными грамотами, премиями и символическими подарками.

Часто к этой дате организовывают конференции, круглые столы и семинары, на которые приглашают экспертов в кадровой сфере. Эти мероприятия могут посетить как профессиональные кадровики, так и начинающие специалисты.

Порой сами приглашенные кадровики, которые имеют достаточный опыт в сфере, собираются для обсуждения инноваций в профессии, а также для того, чтобы выдвинуть свои предложения для улучшения работы.

Чаще всего кадровые работники отмечают свой профессиональный праздник в кругу семьи: устраивают уютные посиделки с самыми близкими, выбираются в красивые места, либо на природу — оба праздника приходятся на достаточно теплое время года.

Что подарить ко Дню кадровика

Поскольку кадровики — это офисные сотрудники, им можно преподнести любую вещь, которая украсит их рутинные трудовые будни. Дарить планеры, канцелярию и другие офисные принадлежности лучше не стоит — этими вещами их обеспечивает работодатель.

Отличным подарком для кадровика может стать комфортная подушка под голову, которой можно сделать свое офисное кресло более удобным. Или же уютный плед, в который можно обмотаться в особо зябкие дни. Либо мягкие тапочки, в которые кадровик переобуется, когда придет в офис.

Также стоит обратить внимание на предметы, которыми можно украсить рабочий стол: фоторамки, декоративные цветы, удобный органайзер для мелких вещей, либо небольшую пробковую доску, на которой можно развесить фотографии, симпатичные стикеры или смастерить карту желаний.

Не стоит забывать и про такие незаменимые вещи, как термокружка, ланчбокс, косметичка для различных мелочей или подставка под телефон.

А вообще никогда не будет лишним порадовать вашего близкого человека любым презентом, о котором он давно мечтал. Ведь совершенно не важно, какой на дворе день: профессиональный праздник, Новый год или 8 Марта, главное — чтобы любимый человек остался доволен.

Интересные факты о Дне кадрового работника

Профессия кадровика появилась во времена Советского Союза — именно тогда на предприятия стали нанимать специалистов, которые занимались личными делами сотрудников;

Первые аналоги трудовых книжек появились в XIX веке и назывались рабочими или расчетными: в них содержались «имя и прозвание нанявшегося, лета его и работа, для которой он нанят, срок и главные условия найма», ее забирали при увольнении, а при потере должны были заплатить за новую;

В ОАЭ в крупных компаниях уже несколько лет работают так называемые менеджеры по счастью: в их задачи входит создание здоровой и дружеской атмосферы в рабочей среде и предотвращение выгорания сотрудников;

В большинстве стран в компаниях работают только HR-менеджеры, у нас же это две совершенно разные должности: HR отвечает за поиск, оформление сотрудника и адаптацию, а кадровик — за всю его дальнейшую работу в организации.

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