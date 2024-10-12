Вакцину от рака впервые испытают на одной категории пациентов

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 12 0

Гинцбург: первыми испытать новую вакцину от рака смогут пациенты с меланомой

Вакцину от рака впервые испытают на одной категории пациентов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Его введут заболевшим одним из самых агрессивных видов опухоли.

Вакцина от рака будет испытана на пациентах с меланомой. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в беседе с ТАСС.

«С меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно. Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких, от которого в мире умирает порядка 1,2-1,3 миллиона человек», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что меланома — это один из самых распространенных видов злокачественных образований.

По словам Гинцбурга, массовых исследований этого препарата пока не планируют, поскольку он разрабатывается в индивидуальных пропорциях.

Над созданием вакцины работали несколько институтов: НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как распознать рак легкого на ранней стадии. По словам специалиста, признаками этого тяжелого заболевания являются два легко различимых симптома.

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Вакцину от рака впервые испытают на одной категории пациентов
13:03
В Туле горит производственное здание на площади 800 «квадратов»
12:48
Боевики ВСУ с особой жестокостью совершали убийства жителей Курской области
12:34
ВС РФ нанесли удары по обеспечивавшим работу ВПК Украины энергообъектам
12:28
В Роскомнадзоре разъяснили приказ об ограничении работы интернет-ресурсов
12:17
«Им не до меня»: Михаил Галустян потерял связь с детьми

Сейчас читают

День кадровика — 2024: история и традиции праздника
«Это новый человек»: в жизни Игоря Николаева произошло важное событие
Роль сердцееда как проклятье: виражи судьбы главного красавчика «Не родись красивой» Антипенко
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака