В Роскомнадзоре разъяснили приказ об ограничении работы интернет-ресурсов

Правительство внесло новое дополнение в деятельность Роскомнадзора, которое позволяет ему блокировать ресурсы террористической и экстремистской направленности без решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В РКН напомнили, что в российском законодательстве уже существуют определения, по которым те или иные ресурсы могут быть признаны опасными и нарушающими законы РФ.

«Решения об отнесении той или иной информации к запрещенной осуществляют как суды, так и различные ведомства в своей сфере ведения. Принятие решений о необходимости ограничения интернет-ресурсов, не исполняющих требования законов, также могут приниматься различными ведомствами. Проект приказа уточняет выполнение упомянутых решений центром мониторинга и управления сетями связи при принятии таких решений в соответствии со статьей 15.3 закона об информации (149ФЗ) при возникновении угроз экстремизма и терроризма», — уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом сообщается, что для принятия окончательного решения все еще необходима требования генерального прокурора России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России заблокировали мессенджер Discord.