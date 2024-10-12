В Роскомнадзоре разъяснили приказ об ограничении работы интернет-ресурсов

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 46 0

Ведомство наделили дополнительными полномочиями.

В Роскомнадзоре разъяснили приказ об ограничении работы интернет-ресурсов

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство внесло новое дополнение в деятельность Роскомнадзора, которое позволяет ему блокировать ресурсы террористической и экстремистской направленности без решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В РКН напомнили, что в российском законодательстве уже существуют определения, по которым те или иные ресурсы могут быть признаны опасными и нарушающими законы РФ.

«Решения об отнесении той или иной информации к запрещенной осуществляют как суды, так и различные ведомства в своей сфере ведения. Принятие решений о необходимости ограничения интернет-ресурсов, не исполняющих требования законов, также могут приниматься различными ведомствами. Проект приказа уточняет выполнение упомянутых решений центром мониторинга и управления сетями связи при принятии таких решений в соответствии со статьей 15.3 закона об информации (149ФЗ) при возникновении угроз экстремизма и терроризма», — уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом сообщается, что для принятия окончательного решения все еще необходима требования генерального прокурора России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России заблокировали мессенджер Discord.

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Вакцину от рака впервые испытают на одной категории пациентов
13:03
В Туле горит производственное здание на площади 800 «квадратов»
12:48
Боевики ВСУ с особой жестокостью совершали убийства жителей Курской области
12:34
ВС РФ нанесли удары по обеспечивавшим работу ВПК Украины энергообъектам
12:28
В Роскомнадзоре разъяснили приказ об ограничении работы интернет-ресурсов
12:17
«Им не до меня»: Михаил Галустян потерял связь с детьми

Сейчас читают

День кадровика — 2024: история и традиции праздника
«Это новый человек»: в жизни Игоря Николаева произошло важное событие
Роль сердцееда как проклятье: виражи судьбы главного красавчика «Не родись красивой» Антипенко
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака