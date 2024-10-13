«Принес бы рогатку»: Шоуа набросился с критикой на Легостаева после выступления

Музыкант попытался вложить всю душу в исполнение известной композиции, но оценили это не все.

Солист группы «Непара» Александр Шоуа набросился с критикой на своего коллегу Константина Легостаева после его выхода на сцену в музыкальном шоу на одном из федеральных каналов. Артисту не понравилось, как певец исполнил известную песню.

В рамках конкурса Легостаев исполнил песню «Мои года — мое богатство» из репертуара Вахтанга Кикабидзе. Некоторые члены жюри расплакались после выступления, настолько оно было эмоциональным. Но Шоуа исполнение не тронуло за душу. Наоборот, его он назвал слишком нервозным, истеричным.

«Все то, что вы сделали, было целостным. Боюсь себе представить целое выступление в таком стиле. Я бы принес рогатку с собой, если знал, что вы будете петь 1,5 часа вот так. Обещайте так не делать. У всего есть предел. И в нервах должен быть предел. В песне есть определенная точка, которую вы должны поставить, а не размазывать кашу по столу», — посоветовал конкурсанту Шоуа.

С мнением Шоуа согласился и продюсер Григорий Юрченко. На что сам нарвался на критику. Одна из «Сестер Зайцевых» заявила, что Юрченко еще слишком молод, чтобы понять композицию и весь ее смысл. С ним согласился и ведущий шоу Николай Басков. Увидев, как расстроился из недостаточного количества баллов Легостаев, он его решил поддержать.

«Мне очень понравилась эта истерика, этот нерв. Иногда оборачиваешься назад и думаешь, как столько лет пробежало. В один миг. Бывает страшно, что ты что-то пропустил или не успел», — сказал Басков.

Некоторые члены жюри не только расплакались, но и признались — песня в исполнении Легостаева до сих пор звучит в их голове, а после поблагодарили за исполнение.

«Это так вокально, что они даже не представляют насколько. Вы заполнили эту студию, весь мир, я уверен, что люди, которые слышали, просто очистились, они поняли благодаря вам, что такое настоящая правда. Вас должны слушать с утра до ночи», — высказался певец и педагог Андрей Солод.

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