Экс-депутат Рады Царев: вывесившую в Одессе флаг РФ женщину убили

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Из-за того, что женщина поддерживала действия России, в Незалежной она стала врагом номер один у власти.

Экс-депутат Рады Царев: вывесившую в Одессе флаг РФ женщину убили

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Женщину, которая недавно пыталась повесить российский триколор на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе, убили. Об этом сообщил бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев, ссылаясь на источник.

«Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что женщина после случившегося в полицейском участке еще заявляла — она не простит преступления, которые совершили украинские националистами в городе и в Донбассе в 2014 году.

К слову, женщина прославилась на Украине из-за пророссийской позиции. Киевская власть в лице правоохранителей в связи с этим объявляла одесситку в розыск за якобы «сепаратизм». Но она не замолчала. Она решила повесить флаг России на постамент, где ранее находился памятник основательницы города. Осуществить задуманное женщине помешали. После попытки повесить флаг ее задержали. Ее дальнейшая судьба какое-то время была неизвестна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда и почему украинские подростки стали уезжать.

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