Застыдили себя: Захарова с иронией оценила ролик МИД Испании с парком Горького

Дипломаты европейского государства не перепроверили видео перед публикацией и опростоволосились на весь мир.

Опубликованный МИД Испании ролик в честь Дня испанской нации — это «испанский стыд», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала видео, на котором присутствовали кадры московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.

«Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», — с иронией написала Захарова в своем Telegram-канале.

Вероятней всего, в Испании вставили в видео кадры московского парка случайно, однако после его готовности не проверили материал и опростоволосились на весь мир.

К слову, Захарова периодически указывает западным коллегам на их недочеты. Так, недавно политик высмеяла запуск в США кампании против RT. Она отметила, что в стране должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям, так как там уже начали повторяться, придумывая новые ограничения.

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