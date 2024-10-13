Застыдили себя: Захарова с иронией оценила ролик МИД Испании с парком Горького

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Захарова назвала испанским стыдом ролик МИД Испании с парком Горького

Застыдили себя: Захарова с иронией оценила ролик МИД Испании с парком Горького

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дипломаты европейского государства не перепроверили видео перед публикацией и опростоволосились на весь мир.

Опубликованный МИД Испании ролик в честь Дня испанской нации — это «испанский стыд», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала видео, на котором присутствовали кадры московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.

«Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», — с иронией написала Захарова в своем Telegram-канале.

Вероятней всего, в Испании вставили в видео кадры московского парка случайно, однако после его готовности не проверили материал и опростоволосились на весь мир.

К слову, Захарова периодически указывает западным коллегам на их недочеты. Так, недавно политик высмеяла запуск в США кампании против RT. Она отметила, что в стране должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям, так как там уже начали повторяться, придумывая новые ограничения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что говорят в кулуарах ООН о США и Госдепе.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
2:38
«Даже зубы проглотил»: почему сложно на экране воплотить образ инопланетянина
2:22
Застыдили себя: Захарова с иронией оценила ролик МИД Испании с парком Горького
2:06
«Принес бы рогатку»: Шоуа набросился с критикой на Легостаева после выступления
1:49
Экс-депутат Рады Царев: вывесившую в Одессе флаг РФ женщину убили
1:27
«Что может быть важнее этого?» — Дронов о том, как сохранить связь с родителями

Сейчас читают

Hyundai обмотало вокруг дерева: жесткое ДТП с участием Porsche в Екатеринбурге
«Излишне ответственный!» — госпитализированный Чабан обратился к поклонникам
«Вечная тема»: Подкаминская заявила о необходимости беречь природу
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака