Боррель пообещал Грузии «взятку» за отзыв закона о запрете пропаганды ЛГБТ*
Боррель пообещал Грузии финансирование за отзыв закона против ЛГБТ*
Фото, видео: www.globallookpress.com/A. PÃƒÂ©Rez Meca; 5-tv.ru
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Евросоюз заморозил финансовую помощь Тбилиси, так как страна, по мнению Брюсселя, сама отказалась от европейского пути.
Уходящий на пенсию в декабре глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, не моргнув глазом, предложил Грузии «взятку» в 30 миллионов евро, если та отменит закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды.
Евросоюз заморозил финансовую помощь Тбилиси, так как страна, по мнению Брюсселя, сама отказалась от европейского пути. Но деньги могут и вернуть, если Грузия одумается.
Как-то скромно оценил Боррель решимость кавказской страны защитить свои традиционные ценности от дурного влияния. Всего 30 миллионов на одной чаше весов и будущее детей на другой.
Через две недели в Грузии выборы, которые должны определить, что народу этой страны ближе: звездно-полосатые и радужные флаги или вера отцов, тысячелетняя история и собственная гордость.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Toyota объявила о прекращении поддержки ЛГБТ*.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
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