Японский автогигант начал стремительно терять клиентов, поскольку не все оценили его политику.

Внезапно корпорация Toyota прекратила поддержку ЛГБТ* и сосредоточилась на других четырех буквах — СТЕМ. На русский переводится как наука, технологии, инженерия и математика. Собственно, на том, чем и должна заниматься крупная промышленная компания. Toyota пыталась перекраситься ради американского рынка, там такая мода, но покупатели не оценили.

Ранее от насаждения разнообразия отказались в этом году такие гиганты, как John Deere, Harley Davidson, Jack Daniels, Ford. Они десятилетиями продавали товары на базе семейных ценностей и подчеркнутой маскулинности, а тут начали нести убытки.

Их традиционные клиенты не впечатлялись превращением оленей в единорогов, и все чаще стали бойкотировать продукцию. А геи*-байкеры, конечно, яркие персоны, но кассы они не делают. Кассу делают массы, а их, как показал провал шутера для PlayStation, не очень привлекают цветные девочки, азиатские бабушки, неопределившиеся с полом инопланетяне и бодипозитивные рейнджеры.

Двести миллионов долларов и восемь лет разработки вылетели в трубу за две недели. Очевидно, такую цену транснациональные корпорации не готовы платить за трансгендерные* эксперименты.

Были и более серьезные провалы ультралиберальной политики. У Boeing с приходом инклюзивных менеджеров внезапно стали разваливаться самолеты, а набранные по квоте не такие, как все сотрудники в Белом доме и Пентагоне, выделялись разве что макияжем. Тут даже Верховный суд США прозрел. Оказывается, найм сотрудников не по талантам, а по особенностям пола и расы — это и есть дискриминация. Вот и приспустили «радужные» флаги.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России