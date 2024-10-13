«Примите соболезнования»: мэр Сибая «поздравил» жителей с Днем Башкирии

Курьезный момент выступления градоначальника попал на видео и распространился в Сети.

Исполняющий обязанности мэра города Сибая Сергей Озерцов оговорился, когда поздравлял жителей с Днем Республики Башкортостан. Курьезный момент выступления чиновника попал на видео, после чего распространился в Telegram-каналах.

«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — сказал Озерцов в своей поздравительной речи.

Слова градоначальника в зале встретили неуверенными аплодисментами, а сам он как ни в чем не бывало продолжил речь.

Позднее Озерцов еще раз поздравил сибайцев в своем Telegram-канале, назвав День Башкортостана символом единения, мира и согласия его многонационального населения, а саму республику — примером стабильности и благополучия.

Также и. о. мэра Сибая извинился за свою оговорку во время поздравительной речи.

«Приношу свои извинения за то, что не справился с эмоциями и допустил оговорку. Это не было намеренно», — сказал Озерцов в интервью местным журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на конференции Лейбористской партии, призвал палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников.