«Примите соболезнования»: мэр Сибая «поздравил» жителей с Днем Башкирии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Глава Сибая Озерцов оговорился, поздравляя жителей с Днем Башкортостана

Фото, видео: ВКонтакте/Сергей Озерцов/Сергей Озерцов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Курьезный момент выступления градоначальника попал на видео и распространился в Сети.

Исполняющий обязанности мэра города Сибая Сергей Озерцов оговорился, когда поздравлял жителей с Днем Республики Башкортостан. Курьезный момент выступления чиновника попал на видео, после чего распространился в Telegram-каналах.

«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — сказал Озерцов в своей поздравительной речи.

Слова градоначальника в зале встретили неуверенными аплодисментами, а сам он как ни в чем не бывало продолжил речь.

Позднее Озерцов еще раз поздравил сибайцев в своем Telegram-канале, назвав День Башкортостана символом единения, мира и согласия его многонационального населения, а саму республику — примером стабильности и благополучия.

Также и. о. мэра Сибая извинился за свою оговорку во время поздравительной речи.

«Приношу свои извинения за то, что не справился с эмоциями и допустил оговорку. Это не было намеренно», — сказал Озерцов в интервью местным журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на конференции Лейбористской партии, призвал палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников.

 

 

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
Актера Виктора Логинова захотели оцифровать: «Пока я жив, буду работать сам»
16:32
«Не своей смертью»: Григорий Лепс о череде гибели половины семьи
16:17
«Примите соболезнования»: мэр Сибая «поздравил» жителей с Днем Башкирии
16:02
Обрушение пола вагона произошло на киносъемках в Ленобласти, пострадали 15 человек
15:57
Природный продукт: можно ли мед считать альтернативой сахару для похудения
15:40
Дышит сам: у актера Василия Ливанова после операции загноилась рана

Сейчас читают

Дышит сам: у актера Василия Ливанова после операции загноилась рана
«Играла 80-летнюю маму»: Нонна Гришаева рассказала о самой сложной роли
Не пил? Взрыв газа в Уфе прокомментировал хозяин квартиры, где все случилось
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака