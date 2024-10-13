Солист группы «Земляне» Скачков похоронил супругу после 31 года совместной жизни

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

Пара воспитала двоих детей: родного сына Сергея и приемную дочь Машу.

Солист группы «Земляне» Скачков похоронил супругу после 31 года совместной жизни

Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Солист группы «Земляне» Сергей Скачков похоронил свою третью жену Альбину, с которой прожил более 30 лет и воспитал двоих детей. Трагическую новость в эфире федерального телеканала сообщил ведущий Тимур Кизяков.

«Прежде чем наша программа продолжится, должен сообщить вам трагическую весть. Не так давно Альбины не стало. Но пусть хотя бы ближайшие полчаса они побудут все дома. Светлой памяти Альбины посвящается», — сказал он в начале передачи.

Причину смерти супруги музыканта телеведущий не уточнил.

Запись семейной программы Кизякова состоялась еще при жизни женщины. Во время съемок Альбина рассказала о том, как совершенно случайно, через подругу, познакомилась со Скачковым, и сразу почувствовала в нем родственную душу.

«Какое-то доверие сразу было. Мне казалось, что он — родная душа, божья искра, о которой говорят и которую нельзя разложить на составляющие», — делилась Альбина.

В 1998 году у пары родился сын, которого назвали Сергеем. Супруги мечтали о том, чтобы родить еще и дочь, однако не решались в силу возраста. Тогда они отправились в детский дом, где сразу влюбились в девочку по имени Маша.

Альбина призналась, что «сердцем почувствовала» девочку, и пошутила, что аист ошибся адресом, когда принес Машу не ей, а другим родителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гитарист Сергей Колчин, работавший в коллективах «Земляне» и «Лицей», скончался в возрасте 45 лет.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
На могиле Вячеслава Зайцева тайно установили памятник
18:13
Боррель пообещал Грузии «взятку» за отзыв закона о запрете пропаганды ЛГБТ*
18:00
«Ставит лайки или сердечки»: как тяжелобольная Наталья Фатеева общается с сыном
17:47
«Человек жив!» — Вячеслав Макаров верит в теорию заговора о смерти Майкла Джексона
17:30
«Ждали десять лет»: Корнелия Манго беременна первенцем
17:17
Солист группы «Земляне» Скачков похоронил супругу после 31 года совместной жизни

Сейчас читают

Дышит сам: у актера Василия Ливанова после операции загноилась рана
«Закончилось трагически»: Илья Гуров откровенно об отношениях с матерью
«Играла 80-летнюю маму»: Нонна Гришаева рассказала о самой сложной роли
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака