Губительная привычка: из-за курения можно потерять зубы и разум

Курение может спровоцировать болезнь Альцгеймера
Фото: 5-tv.ru
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Никотин наносит непоправимый вред всему организму.
Никотин и радиоактивные химикаты, которые выделяют в организм табак и сигареты временно снижают выработку слюны, обладающую антибактериальным эффектом. Это приводит к тому, что полезных бактерий становится все меньше, а вредные наоборот размножаются. От этого страдают десна и зубы, а также может проявиться болезнь Альцгеймера.
Ученые в Южной Африке выяснили, что у курильщиков во рту процветают целые колонии вредных бактерий. В то время как у людей без этой вредной привычки наблюдается более здоровая ситуация, пишет научный журнал Heliyon.
Также другая международная группа исследователей выяснила, что у курящих людей изобилует Streptococcus mutans, что приводит к кариесу и может опосредованно привести к раку полости рта.
Нужно не забывать о том, что микробы во рту — это верная дорога для вредных микроорганизмов в кровь и ко всем другим органам. Кстати, электронные сигареты и вейпы также повышают рост бактерий в полости рта.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кока-кола при похмелье может спровоцировать инфаркт.
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