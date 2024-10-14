Революция в российской медицине: ученые изобрели пасту, восстанавливающую костную ткань

Материал создали в Белгородском госуниверситете.

Настоящая революция в мире отечественной медицины: в России разработали новый биоматериал для замены костной ткани. Чудо-паста может использоваться в нейрохирургии, травматологии и ортопедии. При этом она намного эффективнее аналогов, а по стоимости в несколько раз дешевле. Из чего состоит разработка и как быстро поможет пациентам — все узнал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

На предметном столе микроскопа — вещество, с помощью которого всего за несколько месяцев удается реставрировать костную ткань в любой части тела человека. Материал в виде густой пасты. Изобрели его ученые Белгородского госуниверситета под руководством профессора Михаила Трубицына.

«В организме есть механизмы, благодаря которым идет восстановление и регенерация поврежденной костной ткани. Для этого есть труженики, которые это делают, — это клетки остеобласты, но им нужен стройматериал. Для того чтобы ускорить процесс реставрации поврежденной костной ткани, нужно материал подавать прямо в зону поражения. И эту цель выполняет синтетический гидроксиопатит», — рассказывает профессор кафедры общей химии НИУ «БелГУ» Михаил Трубицын.

Александра Чуева сейчас уже активно применяет эту пасту в стоматологии. А несколько лет назад, именно она, будучи студенткой, начала ее разработку. На протяжении двух лет тестировала и совершенствовала.

Раньше для восстановления костной ткани использовали крошку и блоки. Крошку замешивали с физраствором, а затем заполняли ей место дефекта в кости. Материал зачастую рассыпали и приходилось замешивать новый.

Ну, а, чтобы закрепить блоки, предварительно их нужно было продезинфицировать, а также установить специальные крепления. На это уходило очень много времени.

Главные преимущества нового изобретения в виде пасты в том, что перед применением ее не надо смешивать с другими жидкостями, также она более герметично закрывает дефект. Это значительно сокращает время и стоимость операции.

После удаления зуба уменьшается объем костной ткани, что препятствует установлению имплантата. Как раз-таки в этом случае на помощь и приходит изобретение белгородских ученых. Материал вводят в место дефекта, заполняют его, что в последующем позволяет провести успешное протезирование.

Приживается в организме человека материал в течение полугода. Все это время доктора следят за динамикой лечения. Делать это стало также гораздо проще, так как паста сейчас включает в себя частицы стронция, которые позволяют во время рентгена видеть каждый сантиметр исследуемого участка.

«Паста абсолютно безопасна, биосовместима. Запускает непосредственно процессы регенерации костной ткани. За счет этого мы получаем хорошую, новую кость», — говорит аспирант стоматологического факультета медицинского института НИУ «БелГУ» Александра Чуева.

Валерия Тетерина уже идет на поправку, а всего полгода назад она и поверить не могла, что лечение пойдет так быстро. Женщина ударила ногу и ей срочно потребовалась операция по замещению костной ткани. Нижегородские врачи использовали для этого новейший остеопластический пастоподобный материал.

«Сейчас нахожусь на плановой реабилитации для того, чтобы нога пришла полностью в норму. И врачи обещают, что скоро встану на каблуки, так бы хотелось этого!» — признается пациентка.

Врачи говорят, что благодаря изобретению белгородских ученых теперь удается почти в два раза сократить время лечения и восстановления у больных, которым требуется замещение костной ткани.

«Мы уже переходим на отечественные материалы, они ни в чем не уступают импортным, если не превосходят. Нет проблем с логистикой и доставкой данных материалов. Поэтому сейчас, пациент, который нуждается в применении костных имплантов, в замещении костных дефектов, достаточно быстро до операции получает необходимый материал», — отмечает врач травматолог-ортопед областной больницы имени Семашко в Нижнем Новгороде Артур Киселев.

Цена препарата — примерно две тысячи рублей, его итальянский аналог стоит почти в десять раз дороже. Веществом отечественного производства уже заинтересовались Израиль, Аргентина, Бразилия — всего более чем 15 стран мира.

В ближайшие годы российские ученые планируют направить все усилия на совершенствование состава и синтеза биопатита. А также есть цель создать сегментируемую линейку препаратов для пациентов разных возрастов, которая будет регулировать скорость резорбции, то есть максимально эффективно и быстро восстанавливать поврежденную костную ткань.