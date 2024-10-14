Выдающийся ученый-историк Александр Чубарьян празднует 93-летие

Вполне возможно что и это событие найдет отражение в книгах выдающегося российского ученого-историка Александра Чубарьяна. Сегодня он отмечает свой день рождения и традиционно — за материалами для будущих исследований. А их у ученого огромная коллекция: несколько десятков книг и больше трехсот научных работ. А еще тесное сотрудничество с европейскими учеными, с которыми он вместе пытается разобраться в тайнах советской истории — и все это в 93 года. Как ему это удается — секреты творческого долголетия — узнал Сергей Хайдаров.

«Это мемуары Ваши?»

«Да. Это рассказ про всю мою трудоспособную деятельность».

Трудоспособность и энергия Александра Огановича восхищают. За свою карьеру историк написал несколько десятков книг, больше 350-ти научных работ и девять монографий.

Оказавшись в кабинете у Александра Огановича, сразу понимаешь, книги для него большая страсть. Они здесь буквально повсюду. Над научными трудами историк продолжает активно работать и сейчас. Пожалуй, каждый кто хоть раз брал в руки историческую книгу читал фамилию Чубарьян, которую знают во всем мире.

Теперь его работы по истории изучают в школах и университетах, по ним сверяются коллеги ученые. Но мир мог бы так и не узнать имя Чубарьяна, если бы не любовь к книгам с юных лет. Отец будущего академика Оган Степанович был директором Библиотеки имени Ленина, что и предопределило судьбу маленького Саши.

«У нас дома был полный культ книги. Чтение для нас и для меня в детстве, ну как вам сказать, было такое же важное дело в жизни как с утра умываться», — вспоминает советский и российский историк, академик РАН Александр Чубарьян.

Поступив на истфак МГУ, Александр Чубарьян увлекся внешней политикой Советского Союза и позже стал главным специалистом по этой теме. Больше десяти лет преподавал ее будущим дипломатам. Еще больше четверти века посвятил руководству Институтом Всеобщей Истории РАН.

«Благодаря ему в нашем институте всегда культивировалось, такое бережное отношение друг к другу. Уважение к чужому мнению, в том числе и в тех случаях, когда оно отличается от вашего собственного», — говорит заведующий отделом специальных исторических дисциплин РАН Ирина Коновалова.

«Главное состоит в том, чтобы люди с радостью ходили на работу. Горжусь тем, что за 30 лет никого не уволил», — признается Чубарьян.

Изучая науку о прошлом, казалось, он никогда не забывал и о будущем. Делился опытом, растил учеников, которые сейчас продолжают его дело.

«Он в определенный момент времени сделал ставку на молодежь. И мощная когорта, сейчас мы среднего возраста не совсем молодежь. Мы как бы выстрелили, потому что он помогал», — вспоминает директор института, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН Михаил Липкин.

Многие свои научные работы академик посвятил исследованию Великой Отечественной войны, которую видел своими глазами. Ребенком его эвакуировали из Москвы, он заболел туберкулезом, чудом выжил.

«Я был 9 мая 1945 года на Красной площади. Это была не просто эйфория. Это было ликование, идущее от сердца», — делится воспоминаниями легендарный историк.

Как говорит сам Александр Оганович, в истории сложнее всего оставаться объективным. Слова особенно актуальные сейчас, когда некоторые страны пытаются принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом.

«Такое я бы сказал беспрецедентное и жесткое искажение истории по этому вопросу свидетельствует об обратном», — уверен Чубарьян.

Александру Огановичу удалось разбить эту стену исторического недопонимания. Уже вышли его совместные работы о периоде Второй Мировой с историками из Австрии, Германии, стран Прибалтики и Польши.

«Они уже были апробированы на уроках в школах и России и в Польше», — поясняет заместитель директора института всеобщей истории российской академии наук Виктор Ищенко.

Уникальные издания. В них правдиво и без прикрас рассказано, то что совершили советские войны. Одни лишь факты, основанные на документах.

«Для того чтобы не существовало конфликтов в исторической памяти, не существовало войн, нужно приводить все к общему знаменателю», — уверен Виктор Ищенко.

Сейчас общение с зарубежными коллегами затруднили санкции и запугивания властей западных стран — признается Александр Чубарьян. Несмотря на это, планирует и дальше наводить исторические мосты между странами. Говорит, что сил и энергии для этого много.