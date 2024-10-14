«Не испытываю оргазмы»: Анфиса Чехова пожаловалась на свое состояние после йоги

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 24 0

Анфиса Чехова не испытывает пик кульминации после занятий йогой

«Не испытываю оргазмы»: Анфиса Чехова пожаловалась на свое состояние после йоги

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая ждет, когда она дойдет до «пика наслаждения».

Телеведущей Анфисе Чеховой не удалось испытать оргазм на тренировке по кундалине-йоге. Об этом она сообщила в программе на федеральном канале.

46-летняя телеведущая призналась, что начала заниматься кундалини-йогой, потому что она улучшает пищеварительную систему, повышает внимательность и поднимает настроение. Она рассказала, что лично видела, как можно получить пик кульминации на тренировке.

«Когда у человека случается катарсис, иногда это похоже на экзорцизм. Я видела девочку, которая задыхалась, она прямо кашляет, задыхается», — рассказала звезда.

Чехова называет такую практику медитацией нового времени. Она считает, что здесь важно впасть в дзен, релакс и транс и ни о чем не думать.

«Некоторые испытывают оргазм, но в моей практике такого еще не было. Я не достигла такого мастерства», — призналась Чехова.

Кто знает, возможно, ей все же удастся испытать пик кульминации. Экс-ведущая секс-шоу обязательно об этом событии оповестит аудиторию.

К тому же, по ее словам, недавно она прошла курсы по йоге и теперь может преподавать. Правда пока ее тренировки проходят только на знакомых и денег она с них не берет. Ведь ее главная задача — пробудить энергию.

К слову, в какой-то степени оргазм при помощи йоги Чехова все же испытала. Как сообщал ранее 5-tv.ru, телеведущая признавалась, что смогла испытать «оргазм сердца».

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