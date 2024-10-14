Рейды военкомов ТЦК происходят по приказу офиса Зеленского

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

В течении последних дней на Украине отлавливают всех мужчин пригодного для службы возраста. В независимости от их статуса и состояния здоровья.

Рейды военкомов ТЦК происходят по приказу офиса Зеленского

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Облавы, которые стали проводить Территориальные центры комплектования (ТЦК) Украины по всей стране, связанны с приказом офиса президента* Владимира Зеленского «забирать всех». Считает депутат Рады Артем Дмитрук.

ТЦК должны действовать максимально эффективно, то есть не обращать внимание на «корочки, удостоверения, отсрочки, инвалидности». Разбирать с этим будут потом, после задержания. С теми мужчинами, что активно ведут социальные сети «церемонится не будут». Цель ТЦК — не допустить побега таких граждан за границу.

«Кто имеет возможность, останьтесь дома, не ходите в спортзалы и другие общественные места. Обсуждают вопрос поквартирных обходов… Пока будут пробовать (начать) с гостиниц», — рассказывает Дмитрук в своем Telegram-канале.

Также депутат рассказал, что теперь на Украине теперь детей тоже можно «брать и вербовать в кабинетах». Единственное условие — им должно быть 18 лет. Они будут считаться добровольцами.

Самый крупный рейд состоялся 11 октября на концерте музыкально группы «Океан Эльзы». Около 50 сотрудников ТЦК задержали мужчин призывного возраста, рассадили их по микроавтобусам и увезли в неизвестном направлении. На следующий день проверка молодых мужчин прошла на концерте местного стендап-комика в городе Черкассы. Подобные рейды проводят по всей Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уровень поддержки Украины неуклонно падает со стороны ЕС и США.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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