Ожесточенные боевые действия в этом городе шли с 2022 года.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры из освобожденного ВС России Угледара. В этом городе ожесточенные боевые действия длились с 2022 года.

На кадрах видно, как пострадал город за время пребывания там боевиков и националистов ВСУ. Разрушенные и обгоревшие дома, поврежденные боеприпасами автомобили и пустынные улицы. В квартирах мирных жителей перевернутая и сломанная мебель.

Местные жители рассказывали после освобождения, что ВСУ обстреливали жилые дома, чтобы заставить местное население покинуть город и таким образом не мешать мародерствовать. А украинские телеканалы регулярно появлялись для съемок сюжетов о якобы обстрелах города со стороны российских позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы решительно выдавливают ВСУ из Донбасса.