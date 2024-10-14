Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на курахоском направлении в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы произвели развертывание боевой машины из походного положение в боевое и произвели залп осколочно-фугасными снарядами по обнаруженному пункту украинских боевиков.

«Где только ни были, она (РСЗО) везде с нами, везде отрабатывает на пять с плюсом. Сейчас изменения в том, что наступают по всему фронту наши войска. И это чувствуется. Чувствуется продвижение, чувствуется напор именно, количество работы», — сообщил командир взвода.

Основные цели противника поражена. Это обеспечило наступление штурмовых групп российской пехоты на украинские позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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