В Ленобласти возбудили дело после ЧП на съемках фильма «Василий Теркин»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

В результате обрушения декораций пострадали более 20 человек, в том числе и дети.

В Ленобласти возбудили дело после ЧП на съемках фильма «Василий Теркин»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники СУ Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили уголовное дело после обрушения декораций на съемочной площадке фильма «Василий Теркин», в результате чего пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба главного аппарата в Telegram-канале.

«В Ленинградской области при обрушении декораций на съемках фильма пострадали люди, в том числе несовершеннолетние. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, неотвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Сергею Сазину предоставить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru писал, что при обрушении декораций на съемках «Василия Теркина» пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Деревянный помост не выдержал веса десятков людей. Во время инцидента на нем находились режиссер, оператор, звукооператор и массовка. Эксперт, который изучил видео с места происшествия, рассказал, что деревянная платформа, вероятно, не была предназначена для такого количества людей.

Съемки фильма «Василий Теркин» проходили на территории воинской части рядом с поселком Толмачево. Актеры проходили контрольно-пропускной пункт по заранее составленным спискам, и часть леса на территории на несколько дней превратилась в съемочную площадку. Там и построили декорации.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
Суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 15 годам колонии за организацию убийства подруги
13:43
Зоопарк Гонконга закрылся после смерти восьми обезьян в один день
13:30
В Ленобласти возбудили дело после ЧП на съемках фильма «Василий Теркин»
13:17
Внеземной разум: в Британии заявили о доказательствах существования инопланетян
13:08
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку с фанатом
13:04
В Счетной палате России назвали отличительные черты трехлетнего бюджета

Сейчас читают

Октябрьские сигналы с Запада. В победу Украины уже не верят?
В 70 уже не Нюша: Пригожин высказался о псевдонимах артистов
Лянка Грыу мечтает сняться в азиатском кино: «У них совершенно другой подход»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака