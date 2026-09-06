«Дешевая провокация»: Константинов о закрытии Русского дома в Берлине

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 23 0

Глава крымского парламента связал происходящее с давним снижением уровня контактов между странами.

Как власти отреагировали на закрытие Русского дома в Берлине

Фото: www.globallookpress.com/Fabian Sommer

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Константинов: закрытие Русского дома в Берлине — дешевая провокация

Решение властей Германии закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство России в Бонне является «дешевой провокацией». Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Они фабрикуют дешевые провокации и что-то наше „в ответ“ запрещают», — отметил он.

По словам Константинова, Россия сможет обойтись без Института Гете. О закрытии его отделений в Москве в ответ на действия Берлина 3 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава крымского парламента также отметил, что Германия уже давно снижает уровень дипломатических отношений с Москвой. Он считает, что это началось как минимум после первых поставок танков Leopard киевскому режиму.

Новый виток дипломатического конфликта произошел после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. В первый день сентября посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в немецкий МИД, где ему заявили протест из-за предполагаемой причастности Москвы к произошедшему. При этом немецкая сторона не предоставила доказательств.

Во время встречи Нечаеву сообщили, что с 18 сентября будет закрыто генеральное консульство России в Бонне. Также Германия решила денонсировать соглашение о деятельности Русского дома в Берлине и потребовала от российских дипломатов и членов их семей покинуть страну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист РСФСР Никита Михалков считает, что Москва вправе отвечать на ограничения в отношении российских культурных учреждений за рубежом. По его словам, если другая сторона отказывается от сотрудничества, Россия не должна стремиться его сохранять.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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