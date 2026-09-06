Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли на Украину

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

До этого помощники Трампа встретились с Путиным.

Когда Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли на Украину. Об этом сообщило издание Insider.

Журналисты опубликовали кадры с оцепленной дорогой, по которой проехала колонна черных машин. Утверждается, что в одной из них находились американские переговорщики. О том, когда именно состоится встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским, неизвестно.

До этого, утром 5 сентября, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. Целью их визита стало мирное урегулирование украинского кризиса. Ближе к вечеру в Кремле помощников Дональда Трампа принял президент РФ Владимир Путин.

Перед началом встречи российский лидер попросил посланников передать главе Белого дома благодарность за стремление уладить конфликт путем дипломатии. В общей сложности беседа Путина с Уиткоффом и Кушнером длилась три часа. По ее итогу помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры «содержательными, конструктивными и предельно откровенными». Он также отметил, что обсуждались не только украинские вопросы, но и возможные крупные совместные проекты России и США.

После этого Уиткофф и Кушнер вылетели в польский город Жешув. Оттуда они планировали на поезде добраться до Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин дал указание ВС РФ в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Временная пауза связана с приездом Уиткоффа и Кушнера на Украину. На встрече американцы поблагодарили российского лидера за такое решение.

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