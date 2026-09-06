Германия обвинила Россию в причастности к инциденту в Лейпциге

В Киев едут спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Туда они направляются впервые. Но, как мы уже отмечали, через Россию. Впрочем, уже с первых минут встречи было понятно, что это надолго.

«Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой предстоит сегодня разбираться», — сказал президент России Владимир Путин в начале встречи.

На встрече стали изветсны подробности ограничения огня между Россией и Украиной. Оказывается, об этом попросили американцы. Мы согласились не бить по Киеву. ВСУ тоже снизили интенсивность ударов, в том числе в направлении Москвы. При этом украинцы предлагают вообще остановить боевые действия на три дня. Но об этом договоренности не было, подчеркнули в Кремле.

Уиткофф приехал в Россию в восьмой раз, Кушнер — в третий. На сей раз, судя по словам Трампа, был некий новый план по примирению. Особых иллюзий питать не стои — предыдущие визиты не закончились подписанием тоговой бумаги, прежде всего из-за нежелания Киева идти на копромиссы. Но! Сейчас там должны слушать американских посланников повнимательнее. причина проста — денег нет.

Вернее так: деньги кончились уже давно, но сейчас закончились уже и те, что дали европейцы после того, как деньги кончились.

Зеленский сам признал на прошлой неделе: нужно еще 27 миллиардов долларов. И когда по привычке обратился к Европе, там удивились: «Да сколько можно? Мы же вам уже даем кредит».

Выступая перед французским бизнесом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен произнесла очень знаковую речь, которую уже назвали «реквиемом по богатой Европе». Реквием, если что, это у католиков заупокойное богослужение.

«Долгое время европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных истин: дешевая импортная энергия, открытая мировая торговля, растущий доступ к китайскому рынку, стратегическая защита со стороны США и технологическое превосходство Запада. Эти факторы исчезли», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так и хочется спросить: а что случилось? Разве пропал китайский рынок? Разве войска США ушли из Европы? Разве западные технологии или открытый рынок куда-то исчезли? Нет. Все эти составляющие европейского счастья остались. Исчезла только одна составляющая успеха — дешевая импортная энергия. Давайте уж, госпожа фон дер Ляйен, будем до конца честны: дешевая российская энергия, которой вас лишили то ли американцы, то ли украинцы, там до конца непонятно, кто взрывал «Северные потоки».

А дальше вы сами пытаетесь ограничить нас санкциями и принимаете перепроданные через третьи страны нефть и СПГ. А пафосу-то сколько было! Райский сад превращается в застойное болото.

При этом и Брюссель, и отдельные столицы, прежде всего Берлин, запустили собственные большие оборонные программы. Германия перевооружается в темпе, которого не помнит со времен холодной войны: сотни миллиардов евро, новые истребители, тысячи бронемашин и танков. Немецкая пятилетка, только без пятилетнего плана и, кажется, без внятного ответа на вопрос «зачем». Неужели они на полном серьезе хотят с нами воевать в 2030 году, как говорят?

«Когда канцлер Мерц заявил, что он сделает Германию главной военной силой в Европе снова, я просто был ошарашен, потому что если этот человек не понимает, что означает слово „снова“ в этом контексте, то это, конечно, очень печально для Европы и крайне опасное для Европы, которая вновь оказывается источником этих идей превосходства национального, расового», — сказал в своем выступлении в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях XI Восточного экономического форума министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Я думаю, ни у кого не возникает вопроса, почему Россия острее других реагирует на новую милитаризацию Германии. Мы лучше всех помним, чем заканчивались прежние построения Рейха. Но ведь милитаризация ФРГ тревожит и собственно немцев, потому что деньги, взятые в долг, идут на танки, а не в детские сады, и потому что немцы тоже помнят, чем заканчивались прежние «пятилетки перевооружения».

Канцлер Мерц теряет популярность: сентябрь для него будет месяцем откровения. Уже завтра пройдут первые судьбоносные выборы в земле Саксония-Анхальт, оттуда родом, кстати, наша императрица Екатерина II; далее выборы в земле Мекленбург-Передняя Померания, куда приходят ветки «Северного потока», и наконец Берлин. Всюду, по опросам, партия Мерца терпит сокрушительное поражение.

И вот в Германии начались необъяснимые инциденты. То тут, то там находят какие-то странные самодельные взрывные устройства, уровень исполнения школьный, что не мешает всюду обнаруживать «российский след». Ключевое ЧП в Лейпциге, где еще месяц назад в аэропорту нашли три беспилотника со взрывчаткой, которые не взорвались. Никого не поймали, но МВД и МИД, не дожидаясь суда, возложили ответственность на Россию с далеко идущими для обеих стран последствиями.

Я только не могу понять, как у европейцев в голове уживаются два образа: страшного монстра, который вот-вот нападет на Германию, и нелепого провокатора, который делает бомбы из фольги. Ведь и то, и другое не может относиться к одному герою пропаганды. Кирилл Ольков попробовал разобраться. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков попробовал разобраться.

Сказки Фридриха Мерца, которым на Востоке Германии никто не верит. Его пришли не слушать, а провожать. Жители Кюлунгсборна встречают немецкого политика длинными накладными носами. Недвусмысленный намек Мерцу — за вранье и обещания, которые он не выполнил.

13 процентов одобрения — худший показатель с 1949 года. Немецкому канцлеру по этому поводу даже нечего сказать: выступление перед избирателями отменено, заявление для прессы тоже. Рот занят другим: Мерц зажевывает свое политическое горе бутербродом с селедкой. А после, уже на сытый желудок, угрожает своим же избирателям.

«Саксония-Анхальт не должна становиться экспериментальным полигоном для озлобленных избирателей, в итоге расплачиваться за это будут сами жители», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

После этих слов от Мерца отвернулись даже самые преданные сторонники, в телеэфирах его теперь сравнивают с второсортным фруктом.

«Если бы Мерц был сливой, на ценнике в супермаркете стояло бы «второй сорт», — сравнил спортивный комментатор Вальдемар Хартманн.

И тут как по заказу — спасательный круг для тонущего политика. В начале августа начиненный взрывчаткой беспилотник обнаружили в аэропорту Лейпцига, рядом с украинским грузовым самолетом. Европейские политики целый месяц искали доказательства причастности Москвы — не нашли: ни свидетелей, ни улик.

«Россия несет ответственность за гибридное нападение в Лейпциге. Мы предполагаем, что Германия станет мишенью для дальнейших гибридных атак со стороны России», — комментирует министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

«Это геополитическая идея, которая заключается в том, чтобы изолировать Россию и разорвать ее на части», — объясняет генерал в отставке Эммануэль де Ришуффц.

Потом нашли еще несколько дронов рядом с аэропортом, вот только взорвали они не самолет, а медиапространство. И выгодно это было только одной стране.

«Кто установил игрушечный дрон со взрывчаткой, который водитель автобуса смог обезвредить ударом ноги?» — интересуется глава партии BSW Сара Вагенкнехт.

Германия через такое уже проходила. 1939 год — провокация в Гляйвице. Тогда Гитлер обвинил Польшу в нападении на радиостанцию, чтобы начать войну. Позже выяснилось, это была операция немецких спецслужб.

«Мерц идет по тому же пути, что и Гитлер, — это дезинформация, они пытаются подготовить общественное мнение к войне против России», — озвучил политолог Ральф Нимайер.

И уже обрушивает на Россию сокрушительный санкционный удар. Закрыто консульство в Бонне. Еврозамок повешен и на Русский дом в Берлине.

«Все эти разговоры о центре шпионажа и центре слежения… Кто-то пересматривал „Чебурашку“ с известным тезисом, что хорошими делами прославиться нельзя», — сказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

Россия ответила симметрично и закрыла институт имени Гете в Москве. Временного поверенного в делах Германии вызвали в российский МИД.

«Мы не комментируем содержание вызова, сначала проинформирую Берлин», — озвучил временный поверенный в делах Германии в Москве Бернд Финке.

50 минут. Именно столько временный поверенный Германии Бернд Финке провел в российском МИД. Его вызвали из-за бездоказательных обвинений в шпионаже и причастности России к атаке на аэропорт Лейпцига. О чем именно шла речь — неизвестно. Но Москва дала понять: Германия перешла черту.

Но исключительная солидарность — в истерической антироссийской риторике. Их не проведешь — они знают, кого бояться вместе.

«Это была атака с использованием материалов военного назначения, осуществленная российскими оперативниками на территории Европейского союза», — высказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Польша и Чехия тоже вызвали российских послов. Враг ведь назначен, это друзьям прощается все. Украинские дроны пачками падали в Европе — никто не пикнул. Украинцы взорвали «Северные потоки» — это признали даже немецкие прокуроры. Но за это Киеву продолжают платить.

«Мы ежегодно дарим Украине миллиарды. Это все равно, если сосед перерезал вам водопровод, а вы каждый день приносите ему бесплатный ящик воды», — сравнивает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Поисками русского следа занята вся большая европейская кампания. Германию громко поддержала Франция. Пригрозили России новыми санкциями. Французской смелости хватило только на разговоры о закрытии Русского дома в Париже.

«Знаете, во Франции сейчас есть такое выражение: „Русские ответственны за все“. Лесные пожары во Франции — обвинили русских. Русских винят за все и ни за что», — отметила политолог Франсуа Конт.

Финляндия туда же, хотя дрон упал в Лейпциге, а не в Лапландии. Туда прилетали разве что украинские беспилотники, но за это финны не в обиде.

Свои протесты в Берлине и Кельне. Митингующие требуют разоружения концерна Rheinmetall, который поставляет оружие ВСУ. Кто-то из местных даже принес опальный здесь российский флаг.

«Населению лгут, что Россия хочет напасть», — заявляет протестующий.

Но Европа официальная искать правду даже не пытается — не выгодно. Без врага не удержаться у власти и не обосновать миллиарды, пущенные на оружие.

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