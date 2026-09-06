Дрон ВСУ ударил по рынку в Энергодаре

FPV-дрон ВСУ атаковал рынок в Энергодаре Запорожской области, в результате чего есть раненые. Об этом 6 сентября сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, все полученные пострадавшими травмы легкие.

Пухов уточнил, что раненых доставили в медицинские учреждения. Там они получают необходимую помощь врачей.

Других подробностей о последствиях атаки в сообщении мэра не приводится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.