НАТО начинает масштабные учения ядерных сил на севере Европы

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Маневры продлятся две недели.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcus Brandt; 5-tv.ru

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НАТО сегодня начинает масштабные учения ядерных сил на севере Европы. В маневрах, которые продлятся две недели, задействуют восемь авиабаз, около двух тысяч военнослужащих из 13 государств и до 60 самолетов, в том числе бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Как заявил новый генсек альянса Марк Рютте, учения плановые, а пройдут они, в основном, в Великобритании, в Северном море, а также Бельгии и Нидерландах.

На этом фоне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов провести переговоры с Москвой, Пекином и Пхеньяном по поводу сокращения ядерного арсенала, причем якобы без предварительных условий.

В Москве ранее заявляли, что такие переговоры невозможны без участия европейских государств. Как считают в нашем МИД, ограничения должны затронуть военно-ядерную инфраструктуру, созданную США и их союзниками на всем континенте.

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