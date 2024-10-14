НАТО начинает масштабные учения ядерных сил на севере Европы
Маневры продлятся две недели.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcus Brandt; 5-tv.ru
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НАТО сегодня начинает масштабные учения ядерных сил на севере Европы. В маневрах, которые продлятся две недели, задействуют восемь авиабаз, около двух тысяч военнослужащих из 13 государств и до 60 самолетов, в том числе бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.
Как заявил новый генсек альянса Марк Рютте, учения плановые, а пройдут они, в основном, в Великобритании, в Северном море, а также Бельгии и Нидерландах.
На этом фоне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов провести переговоры с Москвой, Пекином и Пхеньяном по поводу сокращения ядерного арсенала, причем якобы без предварительных условий.
В Москве ранее заявляли, что такие переговоры невозможны без участия европейских государств. Как считают в нашем МИД, ограничения должны затронуть военно-ядерную инфраструктуру, созданную США и их союзниками на всем континенте.
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