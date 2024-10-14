Косачев о скандале между Украиной и председателем МПС в Женеве: «Достойно»
Глава Межпарламентского союза Эксон прервала протест делегации Украины в Женеве
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru; 5-tv.ru
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Члены делегации Незалежной возмутились встрече главы Межпарламентского союза с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Президент Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) Тулия Эксон на заседании в Женеве жестко прервала протест делегации Украины. Это событие Председатель Совета Федерации Константин Косачев эксклюзивно прокомментировал для 5-tv.ru.
Представители Украины неожиданно устроили бунт посреди заседания. Поводом для их возмущения стало посещение Тулией Эксон X парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге и встреча с Владимиром Путиным о котором она вела речь в своем рассказе.
Члены делегации Незалежной даже не удосужились дослушать доклад Эксон. Они перебили ее на полуслове и начали диктовать свои правила. Они заявили, что президент МПС не могла себе позволить такого решения без без какого-либо мандата.
«Она не успела закончить свой доклад, как тут же „пошли в бой“ украинцы и поддерживающие их делегации из западных стран», — отметил зампредседателя Совета Федерации.
Президент МПС не растерялась и жестко поставила их на место. Она смогла отстоять свою позицию и красиво вышла из неприятной ситуации, оставшись при своем мнении.
«Всем потенциальным обидчикам Тулия Эксон ответила абсолютно достойно <…> Она заявила, что действует в интересах всего Межпарламентского союза, а не только одной геополитической группы, делает все от нее зависящее, чтобы содействовать в урегулировании конфликтов», — заявил Косачев.
Эта ситуация хорошо показывает ослабевание связи между Западом и Украиной. Европа постепенно отказывается от взятой на себя ответственности.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что с Запада поступают неутешительные для Зеленского сигналы.
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