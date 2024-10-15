Россиянам пообещали увеличение маткапитала до миллиона рублей — когда ждать

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Депутат Бессараб: маткапитал превысит миллион рублей в 2026 году

Россиянам пообещали увеличение маткапитала до миллиона рублей — когда ждать

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В связи с ростом инфляции рост выплаты на второго ребенка составит 7,3% вместо запланированных 4,5%.

Материнский капитал на второго ребенка увеличится до одного миллиона рублей в 2026 году. Об этом корреспонденту издания Lenta.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, через несколько лет эту сумму смогут получать и россияне, в семье которых появился первенец.

«Уже с 2026 года выплаты на второго ребенка превысят миллион рублей. На 2025 год маткапитал увеличили на 61 тысячу, сейчас он составлять 894 тысячи на второго ребенка. Выплаты поднимаются в соответствии с темпами инфляции, так что, в зависимости от ее темпов, рост маткапитала до миллиона рублей на первого ребенка может произойти через три-пять лет», — заявила она.

Как отметила Светлана Бессараб, рост объема всех пособий в стране всегда происходит не ниже инфляции. При этом материнский капитал индексируется по реальному, а не по прогнозируемому проценту. Так, предполагаемое увеличение согласно плану составляло 4,5%, но на ситуацию повлияла инфляция. В результате меру поддержки молодых родителей усилили на 7,3%.

Депутат объяснила, что аналогичные процессы ожидаются и в следующем году. Она подчеркнула, что «хотелось бы поднять сразу до миллиона», но семей, ожидающих пополнения и потенциальных родителей очень много, и ни одну группу населения нельзя обойти стороной.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить маткапитал на строительство дома через эскроу-счета.

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