Перепалка на грани драки или постанова? Раскрыта причина конфликта Николь Кидман и Сальмы Хайек

Между двумя мировыми знаменитостями возникло недопонимание, едва не закончившееся потасовкой.

Неделя моды в Париже сезона весна-лето 2025 завершилась в начале октября и стала чуть ли не рекордной по количеству знаменитостей. Не удивительно, что такое обилие популярных лиц привело не только к счастливым встречам, но и к некоторым недоразумениям и даже стычкам.

Отдельные эпизоды всплывают в Сети даже две недели спустя. Одна из самых обсуждаемых в последние дни сцена — напряженный момент в общении двух светских див — актрис Сальмы Хайек и Николь Кидман. В соцсетях завирусилось видео, на котором Хайек в окружении толпы светских фотографов и папарацци предприняла попытку уговорить звездную коллегу на совместное фото на входе на ужин Balenciaga.

Реакция Кидман оказалась неожиданной, если даже не сказать пугающей — актриса резко отбросила руку коллеги, с явным раздражением что-то ей сказала, а затем поспешила удалиться восвояси. Многие пользователи тут же сочли, что Кидман явно затаила на Хайек какую-то обиду и жест был знаменитости неприятен. Что могло стать причиной конфликта и почему между двумя звездами пробежала черная кошка — в материале 5-tv.ru.

Возможные причины случившегося

globallookpress.com/Ron Adar

Поклонники звезд тут же развернули нешуточные баталии, гадая, что могло стать причиной возможной склоки. Одни поклонники тут же сочли, что напряжение между звездами возникло из-за давки вокруг и постоянных вспышек камер, которые явно раздражали Николь.

В последние годы Кидман нечасто появлялась на публике, поэтому любая съемка в толпе людей для звезды голливудских сериалов — большой стресс.

Другие и вовсе заподозрили более глубокий конфликт. Мол, когда-то давно две звезды могли бороться за роль, интересную обеим, но одна из них победила. Кто-то акцентировал внимание, что скандал мог быть постановочным, чтобы привлечь внимание к мероприятию и вывести его на совсем другой уровень.

Третьи призывали сделать скидку на эмоциональное состояние Кидман. Совсем недавно та пережила страшную трагедию — смерть любимой матери. Уход близкого человека так подкосил актрису, что она надолго отказалась от работы и всех публичных появлений. Личную трагедию Кидман использовала как возможность побыть наедине и услышать себя.

«Возможно, Николь просто тяжело после семейной трагедии?»

«Сальма хотела выразить ей свою поддержку, а она ее оттолкнула!»

«Если так тяжело, то зачем вообще выходить в свет?»

«Я понимаю, что Сальма, вероятно, пыталась заставить ее позировать перед камерами, но некоторые люди не любят, когда их трогают, независимо от ситуации, и вы просто должны уважать это», — писали на просторах Сети.

По информации The Daily Mail, Неделя моды в Париже и шоу Balenciaga стали ее первым публичным появлением после утраты.

«Сегодня днем я прибыла в Венецию, и после этого узнала, что моя прекрасная, храбрая мама Джанелль только что скончалась. Я в шоке, и мне нужно ехать к своей семье, но эта награда для нее, она сформировала меня, она направляла меня и она создала меня. Я безмерно благодарна, что могу назвать ее имя всем вам через Галину. Мое сердце разбито», — писала Кидман сразу после трагического известия.

Однако, как оказалось, была и еще одна причина, почему Кидман могла воспринять жест Сальмы Хайек в штыки. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс акцентировала внимание, что Хайек в попытке завлечь Кидман к фото нарушила личные границы коллеги и переступила через правила делового этикета. Николь, тщательно оберегающая личное пространство, восприняла случившееся как персональное оскорбление.

«Николь отталкивает руку Сальмы. Ее прикосновение нарушает некий молчаливый этикет, который говорит за Николь «я сама выберу, когда и куда мне идти», — отметила собеседница портала.

По словам эксперта, открывшуюся всему миру картину не стоит воспринимать как истину в последней инстанции, ведь мероприятия, изначально подразумевающие повышенный уровень стресса, не всегда отражают реальную картину происходящего.

«Любой, кто видел фильм „Дьявол носит Prada“, знает, что язык тела на Неделе моды — совсем не то, о чем нужно судить», — вынесла свой вердикт она.

«Никаких проблем нет»

globallookpress.com/Mario Cartelli

Тем временем, пока поклонники продолжают гадать, какая кошка могла пробежать между двумя голливудскими звездами, слово после скандала взял инсайдер. В беседе с зарубежной прессой источник, знакомый с ситуацией, категорично заявил — журналисты в очередной раз навели тень на плетень, создав «много шума из ничего».

«Нет никаких проблем. Это фрагмент видео, который не отражает реальность. Есть фотография, на которой они позируют вместе. Ничего не произошло», — отметил собеседник портала в беседе с The Daily Mail.

По уверениям эксперта, все время, что Кидман находилась в давке и перед фоторепортерами, единственное, о чем она мечтала — уйти в тень. Невольный жест Сальмы Хайек стал для актрисы последней каплей, но обиды и конфликта, как такового, на самом деле вовсе не было.

«Актрисы говорили о чем-то своем, давали советы, в то время как их толкали и кричали в толпе. Они были окружены со всех сторон камерами и просто хотели уйти. Они подруги, и у них все хорошо, несмотря на чьи-то домыслы», — резюмировал источник.

Кидман может грозить тотальная отмена

Параллельно со скандалом, стремительно набирающим обороты, модные эксперты и кинокритики уверяют — неосторожным жестом Николь Кидман поставила под угрозу свое сотрудничество с крупным лейблом. С 2020 года Кидман сотрудничает с супругом Сальмы Хайек, французским бизнесменом и генеральным директором Kering Франсуа-Анри Пино. Его компания владеет брендом Balenciaga, амбассадором которого является Кидман.

Официальных заявлений о возможном разрыве контракта ни от одной из сторон пока не поступало.

Дочь бедных родителей

О Николь Кидман часто говорят как об австралийской актрисе, перебравшейся в Голливуд. На самом деле она родилась в американском штате Гавайи. Дело в том, что ее отец — гражданин Австралии — в середине 1960-х писал диссертацию по медицине и вместе с женой жил в Америке по студенческой визе. Денег у семьи едва хватало на еду и одежду.

«Когда мои родители поженились, у них почти не было денег. Поэтому моя мать пошла на серьезную жертву: отказалась от собственной карьеры ради того, чтобы мой отец, студент-медик, смог получить степень и изменить свою жизнь. У них обоих это получилось: мать вырастила двух дочерей, дав нам те возможности, которых не было у нее самой. А отец, состоявшись как ученый-онколог, со временем перешел в психологию, начав работать с детьми и подростками из трудных семей. И если у кого-то не было денег, чтобы заплатить за лечение, он всегда помогал таким пациентам бесплатно. Так что я невероятно горжусь ими обоими», — рассказывала на заре карьеры она.

Мало кто знает, но Кидман и вовсе могла не стать актрисой. Знаменитость с детства очень переживала из-за своей внешности. С друзьями актрисе не везло — будучи замкнутой и закомплексованной, Кидман не подпускала к себе никого, кто хотел бы с ней подружиться.

«Я была жутким интровертом. Поэтому сверстники не упускали возможностей меня подразнить. А так как я была неприлично высокой — в 13 лет вымахала до 177 см — то и прозвища у меня были соответствующие: меня звали Шваброй, Цаплей, Морковкой, Стебельком и так далее. Из-за этого я жутко переживала, ненавидела свой рост и очень быстро превратилась в обиженного подростка с кучей страхов и комплексов.

К тому же, когда я нервничала, то есть всегда, то начинала заикаться. Это только подливало масла в огонь. К счастью, от заикания удалось избавиться с помощью тренировок, а вот к собственной внешности и росту я привыкала еще очень долго», — вспоминала она.

Одной из первых больших ролей Кидман стала Нина Заречная из чеховской «Чайки».

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о стычке между Сальмой Хайек и Николь Кидман.