Глава «Россетей» рассказал о тенденциях в работе сетевого комплекса

Изменения в законодательстве в части переноса принятия тарифно-балансовых решений на более ранний срок помогают оптимизировать процесс регулирования и экономического планирования. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на пленарном заседании Всероссийской тарифной конференции.

В ходе выступления Рюмин рассказал о работе электросетевого комплекса на фоне изменений законодательства и развития системы регулирования отрасли.

Позитивным изменением Рюмин назвал принятие постановления правительства РФ о регуляторных соглашениях, которые направлены на обеспечение баланса интересов регионов и сетевых организаций, решение проблем с надежностью и опережающее развитие инфраструктуры. Как ключевое событие года глава «Россетей» выделил введение института системообразующих сетевых организаций (СТСО).

«Группа „Россети“ получила статус СТСО во всех 69 регионах, где компания представлена в распределительном комплексе. Для нас это прежде всего означает рост обязательств. Принципиально важно настроить механизмы работы в рамках формирования единых центров ответственности перед потребителями за качество электроснабжения. Для полноценной реализации нового функционала нужны значительные изменения как в договорной кампании между организациями, так и в регуляторных расчетах», — подчеркнул Андрей Рюмин.

В обсуждении приняли участие руководитель ФАС России Максим Шасколький, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, представители органов власти и организаций. Участники конференции также обсудили снижение дефицита инвестиционных ресурсов на реновацию и развитие инфраструктуры, сокращение разрыва между льготными ставками и экономически обоснованными затратами при подключении к сетям, поиск дополнительных источников инвестиций в технологическую независимость и кибербезопасность.