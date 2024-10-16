Готовь почву осенью: как подготовить огород к следующему сезону

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Садовод Краснолуцкая: от болезней почвы защищает смесь триходермы

Готовь почву осенью: как подготовить огород к следующему сезону

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В первую очередь стоит обработать землю от вредителей и паразитов.

Правильная подготовка почвы осенью поможет добиться хорошего урожая в следующем сезоне. Как правильно это делать, изданию aif.ru рассказала садовод Светлана Краснолуцкая.

В первую очередь стоит обработать землю от вредителей и паразитов. По словам специалиста, препараты лучше использовать при температуре не ниже пяти градусов, иначе полезные микроорганизмы погибают, и нужного эффекта не будет. Поэтому, в слишком холодную погоду делать это не стоит, отложив все манипуляции до весны.

Чтобы в почве размножались полезные грибы, Краснолуцкая рекомендует вырыть несколько канав глубиной около 30 сантиметров, и выложить на дно солому или перегной. Сверху канавы нужно залить смесью триходермы, которая является своеобразным естественным ядом для вредителей, а позже засыпать все землей. Это станет профилактикой для болезней почвы, в том числе — гнили и фитофтороза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно подготовить газон и цветы к зиме.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.01
0.91 105.68
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
В Непале эвакуировали тела погибших российских альпинистов
14:36
Готовь почву осенью: как подготовить огород к следующему сезону
14:24
«Зона риска»: Захар Прилепин рассказал о способах защиты детей от вербовки СБУ
14:10
«Приехала за месяц»: дочь выжившего в Охотском море должна была отправиться с ним
14:00
Израиль обстрелял один из самых известных библейских городов
13:47
ВС РФ отразили девять контратак ВСУ в Курской области за минувшие сутки

Сейчас читают

Времена, когда считалось, что заставить медведя танцевать в цирке можно только на листе горячего железа давно прошли
Чернигов: мужчин как будто нет вовсе, недовольство властью растет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака