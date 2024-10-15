Еврокомиссия предлагает ЕС повысить визовые требования в отношении россиян

Запад уже не знает, как еще перейти дорогу Москве. Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что Евросоюз должен значительно усложнить выдачу виз для граждан России и Белоруссии. Якобы они представляют угрозу для стран старого света. Новшества в этом вопросе обещают озвучить к концу года. Коснуться все это может и Венгрии, которая в открытую выступает против Брюсселя и активно выдает визы россиянам. Дошло до того, что в Нидерландах сегодня призвали вообще исключить Будапешт из Шенгенской зоны…

Ранее 5-tv.ru писал, что на Шри-Ланку с 1 октября можно попасть без виз.

Прямые авиарейсы из Москвы в Коломбо сегодня доступны. Хотя еще в 2023 году такой возможности не было: туристам приходилось делать пересадки, например, в Кувейте, городах ОАЭ. Стоимость билета в одну сторону по состоянию на сегодня начинается примерно от 22 тысяч рублей, хотя чаще ценник приближен к 30 тысячам рублей. Всего лететь из Москвы прямым рейсом примерно 8,5 часов. С пересадкой это время увеличится до 13 часов.