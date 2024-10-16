«Один из сценариев»: что грозит блогеру Косенко, который объявлен в розыск

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 31 0

двокат Антоненко: дело против Косенко может быть приостановлено на время розыска

«Один из сценариев»: что грозит блогеру Косенко, который объявлен в розыск

Фото: Instagram*/sergey_kosenko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.

Уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко может быть приостановлено из-за того, что он не живет в России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат Илья Антоненко.

В отношении Косенко было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Позже стало известно, что МВД РФ объявило его в розыск. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«Факт отсутствия подозреваемого на территории РФ не препятствует проведению следственными органами различных мероприятий в рамках расследования дела, которые возможны в отсутствие такого лица. В дальнейшем уголовное дело может быть приостановлено за розыском лица, как один из сценариев», — отмечает Антоненко.

Скандал вокруг блогера разгорелся после опубликованного видео, где он бросает в сугроб своего двухмесячного сына. После публикации пользователи начали негативно высказаться в адрес родителей. Косенко начал оправдываться, что это не сын, а кукла, не снег, а монтаж. В итоге видео удалили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал более 206 миллионов рублей на счетах блогера Сергея Косенко.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.01
0.91 105.68
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
«Эфемерные цели»: Песков выразил надежду на осознание Западом ненужности спонсирования Киева
13:25
«Могла бы быть история!» — Дима Билан отказался от дуэта с Леди Гагой
13:07
Минобороны РФ показало кадры из освобожденного населенного пункта Невское в ЛНР
12:50
«Один из сценариев»: что грозит блогеру Косенко, который объявлен в розыск
12:35
«Несмотря на давление»: Мишустин указал на рост сотрудничества России и Китая
12:27
В Турции нашли тело пропавшей гражданки России

Сейчас читают

Времена, когда считалось, что заставить медведя танцевать в цирке можно только на листе горячего железа давно прошли
Чернигов: мужчин как будто нет вовсе, недовольство властью растет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака