Пехота и бронетехника боевиков были уничтожены.

Экипажи Су-25 сорвали запланированную смену состава подразделений ВСУ в Курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

По докладам разведки, и личный состав, и бронированная техника неприятеля были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.