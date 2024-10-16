Альпиниста из Индии спасли сотрудники МЧС на Эльбрусе

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Иностранному туристу стало плохо на высоте 5200 метров.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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А на Эльбрусе сотрудникам МЧС удалось спасти альпиниста из Индии. 32-летний иностранец не только совершал восхождение в одиночку, что уже крайне опасно, но и не зарегистрировал свой маршрут.

Альпинисту стало плохо на высоте в пять тысяч метров, но из последних сил он подал сигнал о помощи. Выручать иностранца отправились пятеро спасателей — они отыскали мужчину, оказали первую помощь и доставили в альпинистский лагерь.

Ранее 5-tv.ru писал, какую первую помощь оказали спасенному в Охотском море мужчине.  Рыбаки, которые обнаружили его, согрели моряка пледом и в течение суток поили бульоном, чтобы тот привык к нормальной пище.

Свидетели чудесного спасения отмечают, что мужчина был очень обессилен, но вел себя вполне адекватно. По судну его передвигали при помощи сотрудников экипажа, брали его под руки. Спустя несколько часов после спасения Пичугин понемногу начал говорить, а после горячей еды к нему вернулся нормальный цвет лица.

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Альпиниста из Индии спасли сотрудники МЧС на Эльбрусе
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