«Залез в мешок, и мы его подняли краном»: матрос рассказал о спасении Михаила Пичугина

Мужчина дрейфовал в Охотском море на катамаране с телами двух погибших родственников. По счастливой случайности выжившего заметили с траулера «Ангел».

Член экипажа траулера «Ангел» Василий Солнцев, участвовавший в спасении Михаила Печугина, рассказал, как его поднимали на борт. Мужчина дрейфовал в Охотском море на катамаране два месяца, рядом с ним находились тела погибших родственников — брата и племянника.

По словам Солнцева, лодку Пичугина поначалу приняли за буй, но по мере приближения поняли, что это катамаран, в котором находится изможденный, но живой человек. И сразу же бросились его спасать. Истощенный мужчина с трудом шевелил руками и не мог поймать брошенную ему веревку. Пришлось искать другой способ вызволить его.

«Мы ему дали мешок, он залез в этот мешок, и мы его подняли краном. У нас не спасательная лодка, мы не знали, как все произойдет, все сделали по мере возможности», — объяснил матрос.

Как отметил Солнцев, после поднятия на борт Пичугину первым делом выдали одеяло и одежду и разместили в каюте. Долгое голодание не могло не оставить свой след. Спасенный мужчина не мог даже есть самостоятельно. Сначала его поили водой с ложечки, потом заменили ее на бульон. Выживший некоторое время хранил молчание, но постепенно начал говорить.

«Он осознавал, где он находится, рассказывал, с кем он был. У него была шоковая ситуация, но потом, когда он уже согрелся, он начал рассказывать, откуда они вышли», — сказал матрос.

Пичугин был обнаружен моряками при переходе их промыслового судна из одного района рыбной ловли в другой. По словам Солнцева, траулер «снялся» в обед и только к ночи наткнулся на катамаран, это произошло около 22-23 часов вечера по местному времени. После спасения мужчины «Ангел» отправился в порт Магадана, по завершении следственных действий судно вновь отправится рыбачить.

Эта камчатская история повергла в шок всю страну. Это было чудо. Мужчина дрейфовал 66 дней, а рядом с ним были погибшие члены семьи — он решил сохранить их и довезти до берега. Пичугин потерял 50 килограммов веса. В поездку туристы взяли немного еды и воды, так как не планировали уплывать надолго. Предварительно, причиной несчастья стала неисправность двигателя катамарана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянину удалось не умереть от голода и жажды за два месяца в Охотском море на дрейфующей лодке.