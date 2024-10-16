«Водичку собирал дождевую»: Михаил Пичугин рассказал, как выживал в Охотском море

За два месяца в море мужчина похудел на 50 килограммов, сбросив половину своего веса. А его родным спастись так и не удалось.

Появились подробности шокирующей истории из Охотского моря, где рыбаки спасли чудом выжившего мужчину. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова побывала в Магаданской больнице, где он находится, и записала с ним эксклюзивное интервью. Она узнала, что помогало ему больше двух месяцев верить в спасение даже после гибели близких родственников.

Первое интервью в больничной палате. Михаил Пичугин еще слишком слаб, и на вопросы журналистов ему отвечать сложно. Да и вспоминать подробности страшных дней сил нет. Но и сейчас, и все 67 суток в море, бороться за жизнь помогали мысли о самых родных.

«У меня просто выбора нет. У меня мама осталась дома, дочка осталась дома», — говорит мужчина.

За два месяца в море Михаил похудел на 50 килограммов, сбросив половину своего веса. Когда его подняли на борт траулера, он был сильно обезвожен и едва мог говорить. Сейчас он находится под круглосуточным наблюдением врачей в противошоковой палате Магаданской областной больницы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, стабильное. Вполне возможно, что уже сегодня он даст свои первые показания следователям.

Михаил дрейфовал по Охотскому морю на лодке-катамаране 67 дней. Брат Михаила и 15-летний племянник Илья помощи не дождались. Первым умер мальчик, спустя десять дней — его отец. Михаил привязал тела близких к лодке, чтобы их не унесло. И остался сражаться за жизнь один: ел по крупицам, размачивал в воде горох и лапшу. Быстрее всего закончились запасы пресной воды.

«Водичку собирал дождевую. Еще спальник „монгол“ — там верблюжья шерсть. Он как бы мокрый, он не сохнет. Под него залазишь, маленько поерзаешь — согреешься», — говорит Михаил.

Рыбаки судна «Ангел» нашли Михаила в 23 километрах от берегов Камчатки. Помогли светоотражатели на борту катамарана Пичугина — их заметили в темноте и подошли поближе.

«Там на видео все видно было, что он не состоянии был, у него его обезвоживание было. Мы ему дали мешок, он залез в этот мешок, и мы его подняли краном. У него была шоковая ситуация, но потом, постепенно, когда он уже пить, уже согрелся, начал водички попивать, он уже начал потихоньку рассказывать, что, как было, где», — говорит матрос судна «Ангел» Василий Солнцев.

Михаил родом из Бурятии. До трагедии мечтал переехать к брату на Сахалин. Теперь не до переезда, рассказывает выживший. Сейчас он хочет одного — поскорее набраться сил, чтобы достойно проститься с близкими.

«Если меня корабль „Ангел“ спас. Как только выпустят, поеду домой, брата хоронить и племянника», — говорит Пичугин.