На трассе М-11 «Нева» появилась музыкальная разметка

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Прослушать мелодию можно, лишь соблюдая скоростной режим.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Трасса «Москва-Петербург» сегодня стала первой музыкальной автомобильной дорогой в стране. На нее нанесли специальную разметку, чтобы предупреждать водителя о том, что он слишком близко к обочине или же начинают засыпать. Только предупреждение это не просто стиральная доска, бьющая по колесам, а целая песня, которую услышал корреспондент «Известий» Марк Стакионис.

И вот прозвучали первые аккорды М-11. Всемирно известная русская песня, «Калинка-малинка», слышна прямо из машины.

653-й километр трассы М-11. Именно здесь появилась первая в России музыкальная разметка. На дорожное полотно нанесены поперечные шумовые полосы из пластика. У каждой — своя геометрическая форма, сделанная с помощью уникального программного обеспечения. Когда этих полос касаются шины — возникает тот самый звуковой эффект.

Услышать знакомую мелодию можно только при соблюдении установленного здесь скоростного режима. Получается, что музыкальная разметка должна дисциплинировать водителей. Она, к тому же, не даст заснуть за рулем. Все это, по задумке, снижает вероятность аварии.

«Мы рассматривали различный международный опыт с точки зрения повышения комфорта и безопасности. Одним из элементов мы увидели музыкальные дороги, который применяют в различных уголках света. После этого мы решили попробовать благодаря нашему инструменту в лаборатории иммерсивных технологий замоделировать музыкальные разметки», — говорит Даниил Фриман, начальник управления геодезии и руководитель Лаборатории Иммерсивных Технологий ООО «Автодор-Инжиниринг».

В дальнейшем на М-11 появится еще больше таких участков, с другими мелодиями, которые не только скрасят путь, но также сделают его безопаснее.

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