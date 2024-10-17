Россиянка сломала позвоночник во время экскурсии в Турции

Отдыхающая в Турции россиянка во время экскурсии в Бодрум попала в аварию и сломала позвоночник. О деталях происшествия Валерия рассказала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

За границей 21-летняя девушка была с августа. Вместе с ней на отдыхе был ее муж. Все произошло, когда супруги отправились знакомиться с местными природными достопримечательностями. Во время экскурсии их автобус улетел в кювет. В результате, Валерия пострадала больше остальных.

«В машине, когда я очнулась, около меня находился только мой муж. Я не могла встать и сразу поняла, что у меня сломан позвоночник. Начали вызывать спасателей, „скорую“, меня вытащили и сразу повезли в ближайшую больницу», — вспомнила россиянка.

В больнице ей сделали срочную операцию. Теперь в позвоночнике Валерии десять титановых штифтов. Оправившись от операции, пострадавшая вернулась в Москву. Впереди ее ожидает долгая реабилитация, которая стоит немалых денег. Поэтому она решила обратиться за компенсацией ущерба в турфирму, где покупала тур. Но ей отказали в возмещение ущерба, так как якобы они не несут ответственности за случившееся во время экскурсии.

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