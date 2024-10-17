Из-за почвенной засухи в Калмыкии ввели режим ЧС

В Республики Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всему региону. Причиной стал высокий уровень почвенной засухи. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков в своем Telegram-канале.

«Получаю обращения от наших фермеров о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов, в связи с этим принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Ранее по моему поручению было проведено обследование ситуации, по результатам которого на территории девяти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха», — написал глава региона.

По словам Бату Хасикова, главная задача властей — минимизировать риски, связанные с деятельностью ферм и их сотрудников. И продолжать ускоренное развитие сельского хозяйства. Также будут введены меры для помощи в мелиорации и кормопроизводства.

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