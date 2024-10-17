Снайперы поддерживают продвижение мотострелков на Кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео работы российских снайперов на Кураховском направлении
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие уничтожают живую силу противника.
Снайперы «Южной» группировки войск поддерживают наступление штурмовых групп мотострелковых подразделений ВС РФ на Кураховском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Наши бойцы круглосуточно ведут наблюдение за местностью и оперативно уничтожают живую силу противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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